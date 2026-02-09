Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi, Sundsvall
Region Västernorrland / Biomedicinjobb / Sundsvall
2026-02-09
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vi söker en engagerad biomedicinsk analytiker inom klinisk fysiologi som vill bli en del av vårt team och driva verksamheten framåt.
Klinisk Fysiologi ingår i Kardiologkliniken i Sundvall. Vi utför funktionsdiagnostik med hjälp av bland annat MR, ultraljudsdiagnostik, långtids-EKG arbets-EKG, lungfunktionsutredningar och olika neurofysiologiska utredningar. Kliniken är indelad i flera sektioner som har olika undersökningsområden. Vi arbetar i team och har ett mycket nära samarbete med avdelningens kliniska fysiologer för att tillsammans ge patienterna högkvalitativa undersökningar.
Tjänsten avser en tillsvidareanställning, på heltid, med tillträde enligt överenskommelse.
Biomedicinsk analytiker till Klinisk fysiologi, SundsvallPubliceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker arbetar du ofta sektionsövergripande och använder olika metoder i ditt dagliga arbete. Du hanterar en blandning av både akuta och planerade undersökningar, vilket innebär att du får en varierad och utvecklande arbetsdag.
I tjänsten förekommer det ingen jourverksamhet utan det är familjevänliga arbetstider måndag till fredag.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Är legitimerad biomedicinsk analytiker
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har erfarenhet av att arbeta inom klinisk fysiologi
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Självgående
Samarbetsförmåga
Kvalitetsmedveten
Lojal
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster. Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "10:2026:008". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Camilla Gustavsson +4660677630 Jobbnummer
9731559