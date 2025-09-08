Biomedicinsk analytiker till klinisk fysiologi
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Borås Visa alla biomedicinjobb i Borås
2025-09-08
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=sv
Om oss och vår lediga tjänst
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning mot klinisk fysiologi? Trivs du i en mindre verksamhet där du får möjlighet att bidra, utvecklas och vill vara en del av ett engagerat team.
Då kan du vara den vi söker.
Vi är en hjärtmottagning som erbjuder undersökningar av hög kvalitet inom både klinisk fysiologi och klinisk neurofysiologi. Vår verksamhet kännetecknas av ett stort engagemang för patienterna, samt ett nära samarbete inom teamet som även består utav läkare och tidbokare. Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du samarbetar med kollegor i ett kompetent och stöttande team.
På vår mottagning är kompetensutveckling viktigt då det är det som driver både vår verksamhet och oss som enskilda individer framåt. Kompetensutveckling innebär inte bara att lära sig nya saker utan att även ta åt sig av och införa de små förändringarna som sker hela tiden inom vården.
Eftersom vi är en mindre verksamhet har vi fördelen att kunna arbeta nära varandra och möjlighet att skapa gränsöverskridande samarbeten mellan olika avdelningar och verksamheter. Det ger dig som medarbetare en bredare förståelse för helheten och goda möjligheter att påverka och utvecklas i din roll.
Arbetet är förlagt till dagtid, måndag till fredag.Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att ha ett brett och varierande arbetsinnehåll, där du både arbetar med akut och planerad verksamhet för såväl barn som vuxna. Som ny medarbetare hos oss genomgår du ett individuellt introduktionsprogram som är anpassat efter dina och verksamhetens intresse och behov.
Dessa undersökningar utför vi:
Ultraljudhjärta med möjlighet till svarskrivning
Arbetsprov
Långtids-EKG som holter, tum-ekg, eventregestrering samt analys.
EKG
TILT
24h-blodtrycksmätning
EEG
ENGProfil
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Det är meriterande om du har erfarenhet av klinisk fysiologi och vi ser gärna att du har kompetens inom ultraljudhjärta men det är inget krav.
Som person är du noggrann, strukturerad och har ett gott bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan utföra arbetsuppgifter både självständigt och i samarbete med dina arbetskamrater. Vi ser att du är positiv till förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten.
Är du intresserad och vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan redan idag och berätta vad du kan bidra med. Rekryteringsprocessen sker fortlöpande under ansökningsperioden. Bifoga gärna yrkeslegitimation.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4911". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO medicin Kontakt
Annica Prissberg, vårdenhetschef 033-6161612 Jobbnummer
9496098