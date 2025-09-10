Biomedicinsk analytiker till Klinisk Farmakologi Läkemedel
2025-09-10
Är du utbildad Biomedicinsk analytiker och vill arbeta på ett nationellt ledande laboratorium? Söker du en arbetsplats där forskning och utveckling är en del av det dagliga arbetet? Samtidigt som du ges möjlighet att vara med och utveckla bioanalys ytterligare? Då kan det vara dig vi söker.
Du erbjuds
möjlighet till en utmanande och stimulerande arbetsplats där forskning och utveckling är en integrerad del av den kliniska rutinverksamheten.
ett lärorikt och varierande arbete tillsammans med erfarna kollegor som stöttar och samarbetar
ett spännande och utvecklande jobb med varierande arbetsuppgifter gällande flera laboratoriespecialiteter som ständigt utvecklas för att möta behoven.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.
Vi är Sveriges ledande laboratorium inom klinisk farmakologi och utför analyser med i huvudsak
kromatografisk och masspektrometrisk teknologi men även andra tekniker förekommer, exempelvis immunokemiska och molecularbiologi. Vi driver utvecklingen framåt inom bioanalys och just nu ser vi en utveckling mot så kallade multimetoder med högupplösande masspektrometri.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifterna består av mottagning av prover, provberedning, bioanalys och utvärdering av resultat samt tekniskt godkännande. Vårt analyssortiment är under ständig förändring då nya läkemedel når marknaden men också eftersom nya illegala droger ständigt dyker upp i vårt samhälle.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med dina kollegor såsom biomedicinska analytiker,
sjukhuskemister, laboratoriebiträden, administratörer och läkare. I arbetet kan också studenthandledning, metodansvar, instrumentansvar och deltagande i forskning- och utvecklingsarbete ingå. Som biomedicinsk analytiker är du underställd laboratorieenhetschefen.
Läkemedelslaboratoriet har öppet årets alla dagar och du kommer jobba på önskeschema. Laboratoriets öppettider är vardagar 08:00-16:30, lördagar 08:30-14:30, söndagar 09:00-13:00. Arbetstiden är 08:00-16:30. När du jobbar morgon-, kväll-, eller helgpass ligger arbetspassen med viss förskjutning kring labbets öppettider.
Vi söker dig som
Arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter konstruktivt.
Har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter, snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar.
Är utåtriktad och socialt aktiv i yrkesmässiga sammanhang. Du skapar kontakter och underhåller relationer.
Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Du sätter upp och håller tidsramar.
Arbetar bra med komplexa frågor. Du analyserar och bryter ner problem i sina beståndsdelar och löser dem.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren tycker är relevant
Goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med vätskekromatografi och masspektrometri
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Provanställning kan komma att tillämpas.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
