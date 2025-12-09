Biomedicinsk analytiker till Histopatologiska laboratoriet, Huddinge
2025-12-09
Vill du ta din karriär till nästa nivå med möjlighet till omfattande fortbildning och utveckling inom ett av Europas främsta universitetssjukhus? Är du intresserad av att arbeta med avancerad vävnadsanalys och vara en del av ett dedikerat team i Huddinge? Då kan du vara den vi söker till vår tillsvidaretjänst och vikariat på det histopatologiska laboratoriet!
Du erbjuds
ett gediget introduktionsprogram
ett varierande och utvecklande arbete inom ett av våra organteam på det histopatologiska laboratoriet i Huddinge
ett varierande och utvecklande arbete inom ett av våra organteam som omhändertar vävnadsmaterial med framförallt med tumörfrågeställningar
fortbildning i form av både interna och externa föreläsningar och kurser
att ingå i ett team med en ansvarig Teamsamordnare.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.

Om tjänsten
Karolinska Universitetssjukhuset är idag ett av Europas främsta universitetssjukhus med cirka 15 000 medarbetare. I Stockholmsregionen har vi ett särskilt ansvar för den högspecialiserade vården och tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi utbildning och världsledande forskning inom en rad olika områden. Som universitetssjukhus är våra huvuduppdrag forskning, utbildning och utveckling av hälso- och sjukvård. Ett integrerat synsätt på vård, forskning och utbildning präglar såväl organisation och styrning som uppföljningen av vår verksamhet.
Arbetsuppgifterna inkluderar omhändertagande och processande av formalinfixerad vävnad inför mikroskopisk diagnos. Vi tar även hand om ofixerad vävnad under en pågående operation för snabb diagnos.
En stor del av arbetet är manuellt, men vi använder avancerad automatiserad utrustning som stöd. Kvalitetsarbete, förbättringsarbete, underhåll av utrustning och hantering av kemikalier är integrerade i det dagliga arbetet. Handledning av studenter samt mottagande av studiebesök, särskilt från biomedicinska analytikerprogrammet, sker regelbundet.
Vi söker nu medarbetare till en tillsvidaretjänst och ett vikariat på 8 månader, med placering på det histopatologiska laboratoriet i Huddinge. Båda tjänsterna är heltidstjänster på 40 timmar per vecka. Arbetstiden är måndag till fredag kl. 08.00-16.30, och vi erbjuder möjlighet till flextid.
Provanställning kan komma att tillämpas i denna rekrytering.
Vi söker dig som
har mod att agera efter sin egen övertygelse
har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och förändrar snabbt synsätt och tillvägagångssätt. Du ser möjligheter i förändringar
arbetar bra med andra, är lyhörd och smidig; lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt samt är prestigelös nog att rycka in där det behövs
har god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människors olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Du har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger dig för att leverera lösningar.
Mycket god samarbetsförmåga och vana av att arbeta i tvärprofessionella team.
• Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och enligt fastställda rutiner.
• God kommunikationsförmåga i svenska, både i tal och skrift.
och arbeta i ett högt tempo utan att kompromissa med kvaliteten.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan relevant naturvetenskaplig utbildning som bedöms likvärdig.
Dokumenterad erfarenhet av arbete inom histologi/histopatologi.
Goda kunskaper i vävnadshantering, utskärning, snittning och färgning.
Förmåga att arbeta strukturerat, noggrant och enligt fastställda rutiner.
Behärska svenska språket i tal och skrift
Grundläggande IT-vana och erfarenhet av laboratorieinformationssystem
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på histologiskt laboratorium inom sjukhusverksamhet.
Erfarenhet av Histologiska metoder.
Erfarenhet av kvalitetssäkring, validering och metodutveckling.
Erfarenhet av att arbeta enligt ackrediteringsstandard .
Vana att hantera större provvolymer
Erfarenhet av digital patologi eller digital bildhantering.
Vana av att arbeta i tvärprofessionella team.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet// Ersättning
