Biomedicinsk analytiker till histopatologen
2026-05-29
Är du biomedicinsk analytiker och vill arbeta i ett mindre labb med nära samarbete? Vi är idag två i teamet och söker nu en tredje kollega.
Vid S:t Eriks Ögonsjukhus finns Sveriges enda laboratorium för ögonpatologi. På laboratoriet förbereder biomedicinska analytiker vävnadsmaterial för att patologen ska kunna göra en mikroskopisk undersökning och ställa diagnos. Där ställs diagnos av vävnad från operationer i ögat, ögonlock och ögonhåla. Vi tar emot cirka 1 400 preparat om året från hela landet.
Vi erbjuder ett självständigt arbete med möjlighet att bidra till forskning och utveckling inom ögonpatologi. Om tjänsten
Som biomedicinsk analytiker utför du alla förekommande arbeten på ett histopatologiskt laboratorium. Arbetsuppgifterna består av att preparera vävnadsmaterialet, snitta, skära ut och färga, både histokemiska- och immunhistokemiska färgningar. Ditt arbete är även en viktig del inom vår forskning. Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker. Har du erfarenhet av histopatologiskt arbete är det meriterande. Du behärskar svenska i både tal och skrift. Dina personliga egenskaper
Du är van att arbeta självständigt, är noggrann och är lätt att samarbeta med. Du kan planera och driva ditt arbete framåt på egen hand. Vi ser gärna att du är bekväm med att kunna fatta egna beslut. Vårt team är högspecialiserat och karakteriseras av tätt samarbete mellan BMA, patolog, och våra kliniska samarbetspartners. Mycket stor vikt läggs därför vid personlig lämplighet. Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning heltid.
Provanställning i sex månader kan bli aktuellt. Tillträde enligt överenskommelse. Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Om S:t Eriks Ögonsjukhus
S:t Eriks Ögonsjukhus är ett av Europas ledande ögonsjukhus. Vi erbjuder högspecialiserad ögonsjukvård och tar varje år emot cirka 200 000 patienter från Stockholms län, Sverige och utlandet. Tillsammans med Karolinska Institutet bedriver vi forskning och utbildning inom ögonområdet. Sjukhuset har 450 medarbetare.
S:t Eriks Ögonsjukhus finns i moderna lokaler i Hagastaden.
Se även vår webbplats www.sankterik.se
För S:t Eriks Ögonsjukhus är det viktigt att du som medarbetare trivs och är motiverad att driva ögonsjukvården framåt tillsammans med oss. Vi uppmuntrar till nytänkande och kompetensutveckling samt satsar på hälsofrämjande arbetsplatser med god arbetsmiljö.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
