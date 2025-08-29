Biomedicinsk analytiker till Fysiologkliniken
Region Västmanland / Biomedicinjobb / Västerås Visa alla biomedicinjobb i Västerås
2025-08-29
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västmanland i Västerås
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
eller i hela Sverige
Fysiologkliniken söker en biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska med stort hjärta för klinisk fysiologi - välkommen till en arbetsplats med öppna dörrar, stöttande kollegor och aktivt kunskapsutbyte.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare hos oss får du en varierad arbetsdag med rotation inom klinikens fem områden: fysiologi, neurofysiologi, nuklearmedicin, ultraljud hjärta och kärl. Arbetet är patientnära och omfattar avancerad teknik och undersökningar av olika slag. Vi utvecklar löpande metoder, rutiner och kvalitet tillsammans i multiprofessionella team där alla bidrar. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma och innehållet kan förändras över tid.
Beroende på intresse och erfarenhet kan du fördjupa dig inom olika delar av verksamheten. Är du nyfiken på nuklearmedicin? Toppen - här startar vi snart PET-CT! Är neurofysiologi din styrka? Fantastiskt - vi samarbetar nära med Uppsala Universitetssjukhus! Eller lockas du av kärlultraljud? Perfekt - våra BMA arbetar direkt tillsammans med kärlkirurgerna i ett one-stop-flöde.
Vår film om verksamheten hittar du här, följ länken och se mer om oss: https://www.youtube.com/watch?v=pZO9VwaBs7U&list=PLoFJwuvJMmfPuHm9WW_bVQeLtUevqGtBC&index=22
Om arbetsplatsen
Fysiologkliniken bedriver verksamhet på Västmanlands sjukhus Västerås inom områdena fysiologi, neurofysiologi, nuklearmedicin, ultraljud hjärta och kärl. Här arbetar cirka 45 engagerade medarbetare i olika professioner. Vi har en bred verksamhet som håller hög kvalitet och hög tillgänglighet för undersökningar av kliniskt värde. Vår arbetsmiljö präglas av delaktighet, flexibilitet och gott teamarbete, där återkoppling, utbildning och handledning är en naturlig del av vardagen. Våra patienter och remittenter möter en verksamhet med hög serviceanda och ett professionellt bemötande.
Kliniken har modern utrustning, fräscha lokaler och bedriver forskningsprojekt i samarbete med Centrum för klinisk forskning.
Jehan som jobbar som BMA hos oss berättar:
"Som biomedicinsk analytiker på Fysiologkliniken spelar man en central- och avgörande roll i att stödja patientvården genom diagnostiska undersökningar. En fördel är att vi har alla sektioner samlade hos oss vilket skapar ett stimulerande och omväxlande arbetsklimat med möjlighet till fortlöpande utveckling inom flera kompetensområden. Arbetsmiljön präglas av öppenhet och samarbete, där vi stöttar varandra för att främja en högkvalitativ vård."
För oss är det viktigt att du mår bra och trivs på jobbet därför erbjuder vi dig
• ett individuellt anpassat introduktionsprogram för att du ska bli trygg och säker i din yrkesroll
• möjlighet till kompetensutveckling genom exempelvis interna utbildningar
• en arbetsplats för livets olika skeden
• gratis träning på vårt fullt utrustade gym
• friskvårdsbidrag 3000kr/år
Mer om dina förmåner finner du här: https://regionvastmanland.se/jobba-med-oss/dina-formaner/
Nyfiken?
Kontakta oss gärna om du vill boka ett förutsättningslöst samtal så berättar vi mer. Eller vill du komma och besöka oss för att få en inblick i vårt arbete och se lokalerna? Kontakta oss gärna så ordnar vi det!Kvalifikationer
Du är utbildad biomedicinsk analytiker eller i slutfasen av din utbildning. Det är meriterande om du har utbildning eller erfarenhet inom klinisk fysiologi.
Eftersom vårt arbete styrs av dokument på svenska behöver du ha goda språkkunskaper i tal och skrift. Du är även bekväm med digitala verktyg och datorarbete, då informationsteknologi och utveckling är en viktig del av verksamheten.
Metodutveckling och kvalitetsarbete ingår i rollen, vilket kräver att du är strukturerad, noggrann och kvalitetsmedveten. Som person agerar du självständigt, är professionell i ditt yrkesutövande och ser kunskapsutbyte med kollegor som givande. Du är lyhörd i ditt bemötande och har en god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och hoppas att du tycker tjänsten låter spännande - och att du är nyfiken på att bli en del av oss.
Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid och dagtid. Tillträde enligt överenskommelse.
När du börjar hos oss får du en introduktion där du auskulterar inom alla områden. Därefter går du dubbelt med erfarna kollegor och arbetar enligt en checklista tills du är trygg i rollen. Du tilldelas också en fadder som du har regelbundna uppföljningar med.
Vi erbjuder en familjevänlig arbetstid måndag till fredag (07.30-16.15) utan jour, med flextid inom vissa ramar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast X.
När du ansöker ska du endast bifoga ditt CV och eventuella betyg/intyg. Du kommer också att få besvara ett antal frågor som ingår i vår urvalsbedömning. Vi använder inte personligt brev i vår rekryteringsprocess.
Läs mer om vår rekryteringsprocess och hur du utformar ett bra CV här Att söka jobb i Region Västmanland
Intervjuer är planerade att ske på plats i Regionhuset ingång 4 den X och X månad.
Om regionen
Om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss kan du se mer på regionens instagramkonto: https://www.instagram.com/regionvastmanland/
Vi tackar nej till dig som säljer alla slags rekryteringstjänster.
Vi i Region Västmanland ansvarar för hälso-, sjuk- och tandvård för alla som bor i länet.
Vi jobbar också med allt från kollektivtrafik och kultur till näringslivsfrågor, utbildning och forskning. Tillsammans är vi 7 000 anställda, med 300 olika yrken, på tio orter.
Vi finns mitt i det som påverkar människors liv. Varje dag. Tillsammans drivs vi av att skapa ett bättre samhälle för alla som bor och verkar här.
Vi utvecklar och hittar nya lösningar för att möta människor - där dom är.
Det är så vi kan leva upp till våra uppdragsgivares och invånares högt ställda förväntningar.
Tillsammans gör vi skillnad. På riktigt. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västmanland
(org.nr 232100-0172), https://regionvastmanland.se Arbetsplats
Region Västmanland Kontakt
Vårdförbundet
Johan Nilsson johan.nilsson@regionvastmanland.se 076-5116588 Jobbnummer
9481796