Biomedicinsk analytiker till fysiologiska laboratoriet
Region Gävleborg, VO Kardiologi / Biomedicinjobb / Hudiksvall Visa alla biomedicinjobb i Hudiksvall
2026-07-13
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På fysiologiska laboratoriet i Hudiksvall arbetar biomedicinska analytiker, sjuksköterskor, läkare och undersköterskor. Fysiologiska laboratoriet ingår i hjärtenheten på Hudiksvalls sjukhus och vi arbetar tillsammans efter tre verksamhetsmål:
• Våra patienter ska få vård i rätt tid.
• Våra arbetssätt ska vara moderna och effektiva.
• Vår personal ska trivas på jobbet.
Nu ska en medarbetare vidare till nya utmaningar så därför söker vi en ny kollega till oss. Vi är ett trevligt gäng som är öppna för utveckling.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Vi utför spirometri, EEG, långtids-EKG, hjärteko, arbetsprov och har även C-pap och pacemakermottagning. Vi samarbetar även med röntgen och utför kärlundersökningar.
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• att utföra arbetsprov
• EKO
• långtids-EKG
• långtidsblodtryck
• tum-EKG
• spirometri
• EEG
• ultraljud kärl på röntgen.
Hos oss får du
• en individanpassad introduktion
• möjlighet att arbeta självständigt och i nära samarbete med våra kardiologer, sjuksköterskor och biomedicinska analytiker
• lärande, kompetens- och verksamhetsutveckling som en naturlig del i arbetet.
Du som nyutexaminerad biomedicinsk analytiker har möjlighet att få ett tillägg på lönen hos oss, dock som längst upp till 24 månader från det du påbörjat din anställning.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som har förmåga att arbeta både självständigt och i team. Du ska ha intresse för utveckling, nytänkande, vara positiv och flexibel.
I rollen som biomedicinsk analytiker ska du
• vara legitimerad biomedicinsk analytiker.
För den här tjänsten är det meriterande om du har kompetens och erfarenhet av hjärt-EKO eller är villig att lära dig detta.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Efter överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1900". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Kardiologi Kontakt
Anna-Karin Kruse, Vårdenhetschef anna-karin.kruse@regiongavleborg.se 072-4548180 Jobbnummer
10000958