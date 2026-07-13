Biomedicinsk analytiker till fysiologiska enheten
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin / Biomedicinjobb / Gävle Visa alla biomedicinjobb i Gävle
2026-07-13
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Fysiologiska enheten i Gävle bedriver verksamhet inom områdena klinisk fysiologi, klinisk neurofysiologi och nuklearmedicin. Vi är 35 medarbetare inom de olika yrkeskategorierna läkare, biomedicinska analytiker, medicinska sekreterare, sjukhusfysiker och undersköterskor. Vi utför cirka 15 000 undersökningar per år på enheten.
Att arbeta hos oss innebär ett spännande och utvecklande arbete i samarbete med engagerade kollegor. Med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-13Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss på fysiologiska enheten kommer du att utföra olika typer av patientundersökningar på både vuxna och barn inom respektive område.
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• ultraljud av hjärta och kärl, arbets-EKG och spirometri inom klinisk fysiologi
• myocardscintigrafi, skelettscintigrafi och lungscintigrafi inom nuklearmedicin
• EEG och neurografier inom klinisk neurofysiologi.
Hos oss får du
• rotera mellan de olika områdena vilket innebär en variation av spännande och utvecklande arbetsuppgifter
• en individuell introduktion i arbetet och möjlighet till kompetensutveckling
• ingå i ett team med kompetenta och engagerade kollegor.
Läs mer här om våra olika förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är positiv och vill bidra till ett gott arbetsklimat där du är en i teamet! Du ska vara flexibel och har lätt att anpassa dig till olika situationer i arbetet. Du förväntas ta eget ansvar för dina undersökningar samtidigt som du samarbetar med dina kollegor, du bör därför vara lyhörd och kunna kommunicera väl. Om det uppstår stressade situationer har du förmågan att hålla dig lugn och fokusera på rätt saker.
I rollen som biomedicinsk analytiker ska du
• vara legitimerad biomedicinsk analytiker, gärna med inriktning klinisk fysiologi
• ha goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har några års erfarenhet av yrket men även du som är ny inom yrket är varmt välkommen att ansöka.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse.
Region Gävleborg tillämpar individuell och differentierad lönesättning. Vid lönesättning beaktas bland annat uppdrag, ansvar, kompetens, erfarenhet och resultat.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1858". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Kontakt
Ashraf Dadgar, Vårdförbundet ashraf.dadgar@regiongavleborg.se 026-15 48 27 Jobbnummer
10000694