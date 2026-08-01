Biomedicinsk analytiker till droganalyslaboratoriet, Huddinge
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Huddinge Visa alla biomedicinjobb i Huddinge
2026-08-01
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eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett innovativt och framstående team inom bioanalys? Nu söker vi två biomedicinska analytiker eller motsvarande till vårt engagerade team på Droganalyslaboratoriet med placering i Huddinge! Skicka in din ansökan och bli en del av vår verksamhet!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta i en högteknologisk och lärorik miljö där forskning och utveckling är en naturlig del av den kliniska rutinverksamheten
ett arbete med varierande arbetsuppgifter
ett arbete som är förlagt till dagtid med möjlighet till flextid
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder! Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss. Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Farmakologiska laboratoriet består av tre systerlaboratorier: Dopinglaboratoriet, Läkemedelslaboratoriet och Droganalyslaboratoriet. Tillsammans är vi cirka 80 medarbetare som erbjuder analyser till hälso- och sjukvård, företagshälsovård, beroendevård och antidopingverksamhet. Genom forskning, utveckling och avancerad bioanalys bidrar vi till att utveckla framtidens laboratoriediagnostik.
Som biomedicinsk analytiker på Droganalyslaboratoriet består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av mottagning av prover, provberedning, bioanalys, utvärdering samt tekniskt godkännande av resultat. Dina arbetsuppgifter omfattar det laborativa arbetet som utförs både manuellt och med robotar. Vårt analyssortiment är under ständig förändring då nya läkemedel når marknaden men också illegala droger som ständigt dyker upp i vårt samhälle.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med dina kollegor såsom biomedicinska analytiker, sjukhuskemister, laboratoriebiträden, administratörer och läkare. I arbetet kan också studenthandledning, metodansvar, instrumentansvar och att delta i forskning och utvecklingsarbete ingå.
Arbetstiden är förlagd till vardagar mellan kl. 08.00 och 16.30 med möjlighet till flextid.
Vi söker dig som
arbetar strukturerat och planerar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt även när arbetsbelastningen varierar
tar ansvar för dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete självständigt med fokus på kvalitet och resultat
har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med olika yrkesprofessioner i en verksamhet där samarbete är en förutsättning för hög kvalitet
är flexibel och har lätt för att anpassa dig när verksamhetens behov eller arbetsuppgifter förändras
är kvalitetsmedveten och arbetar noggrant med fokus på patientsäkerhet, kvalitet och ständiga förbättringar.
Vidare ser vi gärna att du har viljan och nyfikenheten att utvecklas inom verksamhetens arbetsområde samt fördjupa dina kunskaper inom detta.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan likvärdig kompetens inom relevant område
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara urvalsfrågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
Här kan du läsa mer om Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Här kan du läsa mer om Karolinska Universitetslaboratoriet.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk farmakologi Kontakt
Samordnare
Linda Sanderson linda.sanderson@regionstockholm.se Jobbnummer
10017668