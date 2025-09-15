Biomedicinsk analytiker till droganalyslaboratoriet, Huddinge
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du vara en del av ett innovativt och framstående team inom bioanalys? Nu söker vi en biomedicinsk analytiker eller motsvarande till vårt härliga team på Droganalyslaboratoriet med placering i Huddinge! Ansök idag för att bli en del av oss!
Du erbjuds
möjligheten att arbeta i en högteknologisk och lärorik miljö där forskning och utveckling är en integrerad del av den kliniska rutinverksamheten
ett arbete med varierande arbetsuppgifter
ett arbete som är förlagt till dagtid med möjlighet till flextid.
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder! Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta hos oss. Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Farmakologiska laboratoriet består av tre systerlaboratorier, dopinglaboratoriet, läkemedelslaboratoriet och droganalyslaboratoriet. Vi driver utvecklingen framåt inom bioanalys. Tillsammans är vi ca 80 medarbetare och erbjuder analyser riktade mot sjukvård, företagshälsovård, beroendevård samt anti-doping.
Som biomedicinsk analytiker på Droganalyslaboratoriet består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av mottagning av prover, provberedning, bioanalys, utvärdering samt tekniskt godkännande av resultat. Dina arbetsuppgifter omfattar det laborativa arbetet som utförs både manuellt och med robotar. Vårt analyssortiment är under ständig förändring då nya läkemedel når marknaden men också illegala droger som ständigt dyker upp i vårt samhälle.
Du kommer att arbeta i nära samverkan med dina kollegor såsom biomedicinska analytiker, sjukhuskemister, laboratoriebiträden, administratörer och läkare. I arbetet kan också studenthandledning, metodansvar, instrumentansvar och att delta i forskning och utvecklingsarbete ingå.
Arbetstiderna är vardagar 8:00-16:30 med flexramar runt dessa tider.
Vi söker dig som
kan planera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt
tar ansvar för sin uppgift. Strukturerar själv sitt arbetssätt och driver sina processer vidare
arbetar bra med andra människor och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt
har lätt för att anpassa sig till ändrade omständigheter och snabbt kan ändra synsätt och förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar
är noggrann och välmedveten om mål och kvalitetsstandard. Lägger stor vikt vid att man lever upp till dessa.
Vidare ser vi gärna att du har viljan och nyfikenheten att utvecklas inom verksamhetens arbetsområde samt fördjupa dina kunskaper inom detta.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker eller annan likvärdig kompetens inom relevant område
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
God datorvana
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att ske fortlöpande under ansökningstiden och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så skicka in din ansökan redan dag!
Varmt välkommen med din ansökan! - Tillsammans är vi Karolinska
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset. https://www.karolinska.se/om-oss/teman-och-funktioner/medicinsk-diagnostik-karolinska/https://www.karolinska.se/for-vardgivare/karolinska-universitetslaboratoriet//
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5283". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk farmakologi Kontakt
Mariya Volkova 072-5830601 Jobbnummer
9507682