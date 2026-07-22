Biomedicinsk analytiker till Cytologilaboratoriet i Huddninge
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2026-07-22
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Är du en engagerad biomedicinsk analytiker med intresse för cytologi? Vi söker nu en noggrann och kvalitetsmedveten medarbetare som vill vara en del av vårt Cytologilaboratorium och bidra till en högkvalitativ diagnostisk verksamhet. Varmt välkommen med din ansökan!
Du erbjuds
ett stimulerande och omväxlande arbete i en modern laboratoriemiljö
möjlighet till kompetensutveckling och fortbildning
en arbetsplats där kvalitet, samarbete och patient fokus står i centrum.
Självklart får du också ta del av samtliga generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder!Publiceringsdatum2026-07-22Om tjänsten
Till vårt Cytologilaboratorium kommer olika typer av cytologiska prover som prepareras och färgas för mikroskopisk bedömning. Resultaten från analyserna är avgörande för att kunna ställa rätt diagnos och ligger även till grund för val av den mest lämpliga behandlingen.
Hos oss blir du en del av ett team bestående av cytodiagnostiker, biomedicinska analytiker, laboratorieingenjörer och laboratoriebiträden som tillsammans ansvarar för hela analysprocessen – från registrering och provberedning till diagnostik. Du arbetar även i nära samarbete med våra cytologläkare.
Dina arbetsuppgifter som biomedicinsk analytiker på Cytologilaboratoriet innefattar bland annat att:
hantera, preparera och färga cytologiska prover
utföra molekylära laboratorieanalyser enligt gällande metoder, kvalitetskrav och rutiner
arbeta med laboratorieutrustning samt bidra till utveckling och förbättring av laboratoriets metoder
dokumentera analysresultat och säkerställa spårbarhet enligt gällande kvalitets- och dokumentationskrav
vid behov medverka i diagnostiken genom att utföra differentialräkning av inflammatoriska celler och besvara bronkoalveolära lavageprover (BAL).
Vi söker dig som
är noggrann och har en god förståelse för vikten av korrekta analyser och hög kvalitet i
laboratoriearbetet
är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Trivs med att arbeta i team och har lätt för att samarbeta med kollegor i olika yrkesroller inom hela analysprocessen
är flexibel och kan anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter och nya metoder inom
laboratorieverksamheten samt tar ansvar för ditt arbete, planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt
sätter upp och håller tidsramar och bidrar till lösningar och effektiva arbetsflöden i laboratoriet.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker
Erfarenhet av arbete inom diagnostisk laboratorieverksamhet
Vana att arbeta enligt kvalitetssystem, standardiserade arbetsmetoder och gällande föreskrifter inom laboratoriemedicin
Behärskar svenska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete inom cytologi eller patologi
Erfarenhet av immuncytokemiska metoder eller molekylär diagnostik
Erfarenhet av kvalitetsarbete, metodutveckling och validering av laboratoriemetoder
Erfarenhet av arbete i ackrediterad laboratorieverksamhet enligt relevanta kvalitetsstandarder, ISO15189
Goda kunskaper inom morfologi.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kommer att påbörjas efter att ansökningstiden har löpt ut.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Du kan läsa mer om vårt uppdrag inom vård, forskning och utbildning här.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
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Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska
Funktion Medicinsk Diagnostik Karolinska är en sammanslagning av Karolinska Universitetslaboratoriet och Bild och Funktion med laboratorieverksamhet, radiologi, nuklearmedicin, medicinsk strålningsfysik, radiofarmaci och strålsäkerhet inom Karolinska Universitetssjukhuset.
Här kan du läsa mer om Medicinsk Diagnostik Karolinska.
Här kan du läsa mer om Karolinska Universitetslaboratoriet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Patologi och cancerdiagnostik Kontakt
Enhetchef
Sylwia Kedzierska sylwia.kedzierska@regionstockholm.se 072-5802943 Jobbnummer
10009394