Biomedicinsk analytiker till Blodgivning i Lund

Verksamhetsområde (VO) klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) bedriver verksamhet på 10 sjukhus i Skåne och har drygt 200 medarbetare. Verksamheten ansvarar för laboratorieverksamheten inom klinisk immunologi, transfusionsmedicin och transplantationsimmunologi, samt blodgivning i Skåne. KIT har ett uppdrag att förse sjukvården i Region Skåne med blodkomponenter av hög kvalitet för att kunna bedriva modern sjukvård vad gäller akuta och kroniska tillstånd. Verksamheten är ackrediterad och vissa delar av verksamheten är centraliserad till Lund. Vi är organiserade i processer med enhetschef, medicinskt ansvarig och processledare i nära samarbete.
På blodcentralen Kattesund i Lund arbetar tio medarbetare. Vår arbetsplats är centralt belägen i moderna lokaler, med nära tillgång till lunchrestauranger och butiker, samt en livlig atmosfär där människor ständigt passerar.Publiceringsdatum2025-11-06Arbetsuppgifter
Vi har nu möjligheten att välkomna en biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska till oss!
Som biomedicinsk analytiker/sjuksköterska hos oss är dina arbetsuppgifter varierade och utgörs bland annat av arbete med blodgivare, mottagningsarbete och godkännande av givare inför blodgivning. Du ansvarar även för blodgivning samt övervakning av givarens allmäntillstånd under och strax efter blodgivning. Placeringsort är Lund men det ingår en viss rotation till blodcentralen Triangeln Malmö. På Kattesund i Lund bedriver vi Skånes afares-givning för plasma och trombocyter, vilket är en utvecklingsmöjlighet att lära sig efter vanlig blodgivning.
Rekrytering av nya blodgivare till vår verksamhet är av stor betydelse och vi ser självklart ett intresse från dig att delta i olika events/marknadsföringskampanjer och att se det personliga mötet med nya möjliga givare som en utmaning och positiv del av arbetet. Du deltar även i verksamhetsutveckling samt i handledning och utbildning av studenter och nya kolleger. Dina arbetstider är förlagda vardagar på dag-och kvällstid samt var tredje lördag 9.30-14.30.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker eller legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du är intresserad av att arbeta med blodgivare och vi ser det som är meriterande om du arbetat inom blodcentral eller liknande verksamhet.
Du som söker vill vara delaktig och bidra till ett gott socialt arbetsmiljöklimat. Personlig lämplighet och social kompetens är av stor vikt för denna tjänst och vi värdesätter egenskaper som samarbetsförmåga, flexibilitet och att du är serviceinriktad samt kommunikativ. Feedback är viktigt för oss och vikten av att vi alla tar ansvar för vår trivsel på jobbet. Vi utgår från vårt teamlöfte/servicelöfte och vi skaffar oss en bra dag! Stämmer detta in på dig så tveka inte att söka dig till oss.
Vi använder oss av löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
