Biomedicinsk analytiker till Blodgivning i Ängelholm
Region Skåne, Medicinsk service / Biomedicinjobb / Ängelholm
2026-01-12
Gör skillnad. Varje dag.
Verksamhetsområde (VO) klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) bedriver verksamhet på tio sjukhus i Skåne och har drygt 200 medarbetare. Verksamheten ansvarar för laboratorieverksamheten inom klinisk immunologi, transfusionsmedicin och transplantationsimmunologi, samt blodgivning i Skåne. KIT har ett uppdrag att förse sjukvården i Region Skåne med blodkomponenter av hög kvalitet för att kunna bedriva modern sjukvård vad gäller akuta och kroniska tillstånd. Verksamheten är ackrediterad och vissa delar av verksamheten är centraliserad till Lund. Vi är organiserade i processer med enhetschef, medicinskt ansvarig och processledare i nära samarbete.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi har nu möjlighet att välkomna en biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin i Ängelholm/Helsingborg!
Hos oss arbetar vi med blodgivarrekrytering, blodgivning, komponentframställning, blodgruppsimmunologiska analyser samt blodutlämning. Som biomedicinsk analytiker får du möjligheten att kombinera arbetet på labb med att arbeta serviceinriktat med blodgivning och blodgivarrekrytering. Arbetsuppgifterna är varierande och det finns stora möjligheter att ta ett ökat ansvar för till exempel en process eller ett område, och därmed utöka dina kunskaper och erfarenheter.
Dina arbetstider är förlagda vardagar på dagtid med något kvällspass i månaden samt att lördagspass kan förekomma i tjänsten. Placeringsort är Ängelholm men det ingår en viss rotation till KIT och blodgivningen i Helsingborg.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker eller sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du är intresserad av att arbeta med både blodgivare och med laborativt arbete och vi ser det som är meriterande om du tidigare arbetat inom blodcentral, blodbuss eller liknande verksamhet.
Rekrytering av nya blodgivare till vår verksamhet är av stor betydelse och vi ser självklart ett intresse från dig att delta i olika events/marknadsföringskampanjer och att se det personliga mötet med nya möjliga givare som en utmaning och positiv del av arbetet.
Som person har du både en god samarbetsförmåga samt kommunikativ förmåga. Du är naturligt serviceinriktad både emot våra blodgivare, kunder och gentemot dina arbetskamrater. Arbetet ställer krav på att du ska kunna arbeta flexibelt och tillföra en god och trevlig stämning till arbetsgruppen. Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Förvaltningen bedriver även forskning och utveckling inom sina områden.
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Region Skåne, Medicinsk service
Camilla Hansson, Enhetschef Blodcentralen Helsin 042-406 21 61
9677450