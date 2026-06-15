Biomedicinsk analytiker till blodcentralen i Skövde
Unilabs AB / Biomedicinjobb / Skövde Visa alla biomedicinjobb i Skövde
2026-06-15
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På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
Nu söker vi en engagerad biomedicinsk analytiker som vill bli en del av vårt härliga team på blodcentralen i Skövde!
VAD
Hos oss på blodcentralen kommer du att arbeta i ett team med fokus på våra blodgivare. Du kommer att bemanna vår blodcentral och även arbeta med produktframställning samt på laboratorium. Detta är en verksamhet som bedrivs dygnet runt, alla veckodagar.Vi satsar på individuell kompetensutveckling och vi önskar att våra medarbetare har en bred kompetens och kan klara flera olika arbetsuppgifter för att på så vis skapa ett starkt team. Därför är lagarbete och gott samarbetsklimat är viktigt för oss.
VEM
På Unilabs väger personlighet och intresse lika tungt som kompetens och erfarenhet. Vi lägger därför stor vikt vid din personliga lämplighet. Du bör vara en lagspelare med god samarbetsförmåga, ha en stark kvalitetskänsla och alltid jobba mot en hög servicenivå i ditt arbete. Blodgivarna är alltid i fokus för oss, för att kunna serva med blod till patienterna inom vården på bästa sätt. Vi prioriterar nytänkande och initiativförmåga och vill därför att du upplever att du passar in i en sådan miljö. För att trivas hos oss bör du även vara öppen för kontinuerlig förändring och utvecklingsarbete baserat på principer inom Lean, då det är något vi arbeta utifrån.
Vi söker dig som:
Är legitimerad Biomedicinsk analytiker
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi ser det som mycket meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, såsom venösa provtagningar.
Tjänsten är på tillsvidare men start enligt överenskommelse. Urval och intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
VAR
Tjänsten är placerad på transfusionsmedicin på Skaraborgs Sjukhus i Skövde. Här arbetar biomedicinska analytiker, sjuksköterska och läkare. Vår dagliga verksamhet bedrivs med korta beslutsvägar och laganda som viktig grund.
Välkommen att bli en del av det härliga gänget här i Skövde!
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unilabs AB
(org.nr 556118-7179)
531 51 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus Jobbnummer
9963790