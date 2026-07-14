Biomedicinsk analytiker till Blodbussen/Blodcentralen i Helsingborg
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2026-07-14
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Vill du göra verklig skillnad varje arbetsdag?
Nu har du chansen att bli en del av Blodcentralen i Helsingborg och samtidigt vara med från starten när Skånes nya blodbuss rullar ut under hösten. Tillsammans bygger vi ett nytt team som bidrar till en trygg blodförsörjning för hela regionen.
Verksamhetsområde (VO) klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KIT) bedriver verksamhet på tio sjukhus i Skåne och har drygt 200 medarbetare. Verksamheten ansvarar för laboratorieverksamheten inom klinisk immunologi, transfusionsmedicin och transplantationsimmunologi, samt blodgivning i Skåne. KIT har ett uppdrag att förse sjukvården i Region Skåne med blodkomponenter av hög kvalitet för att kunna bedriva modern sjukvård vad gäller akuta och kroniska tillstånd. Verksamheten är ackrediterad och vissa delar av verksamheten är centraliserad till Lund. Vi är organiserade i processer med enhetschef, medicinskt ansvarig och processledare i nära samarbete.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-14Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där mötet med blodgivaren står i centrum. Du ansvarar för hela blodgivningsprocessen från mottagning och bedömning av blodgivare till genomförande av blodgivning och uppföljning av givarens välbefinnande under och efter donationen.
Din anställning är placerad på Skånes nya blodbuss, där du kommer att ingå i ett team med utgångspunkt i Helsingborg. Arbetet innebär regelbundna resor till olika orter i nordvästra Skåne. Teamet utgår från Helsingborg och reser gemensamt med följebil till blodbussens olika hållplatser. Alla medarbetare hjälper till och arbetar på samtliga enheter vid behov varav viss rotation även kommer ingå på den fasta Blodcentralen i Helsingborg. Genom god bemanningsplanering kan vi erbjuda bästa möjliga tillgänglighet för våra blodgivare och god arbetsmiljö för våra medarbetare.
I tjänsten ingår även att:
• aktivt delta i rekrytering av nya blodgivare genom olika event, informations- och marknadsföringsaktiviteter
• medverka i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete
• handleda och introducera studenter och nya kollegor.
Arbetstiden är förlagd till vardagar med dag- och kvällspass samt vissa lördagar.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du behöver ha ett giltigt B-körkort eftersom tjänsten innebär regelbundna resor med följebil för att kunna ta sig till Blodbussens hållplatser. Du har ett genuint intresse av att arbeta med blodgivare och vi ser det som meriterande om du tidigare arbetat på blodcentral, blodbuss eller liknande verksamhet.
För att trivas hos oss söker vi dig som tycker om att möta människor och som bidrar till en positiv arbetsmiljö. Du är engagerad, ansvarstagande och uppskattar att arbeta i team. Du har god samarbetsförmåga, är flexibel och har ett serviceinriktat förhållningssätt. Du kommunicerar väl och ser värdet av att ge och ta emot feedback.
Hos oss arbetar vi utifrån vårt team- och servicelöfte. Vi tror på delaktighet, öppen kommunikation och att vi tillsammans skapar en arbetsplats där både medarbetare och blodgivare känner sig välkomna. Vi tar ansvar för vår arbetsmiljö och för att skapa en bra dag, varje dag. Vid tillsättning av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig
lämplighet.
Vi kommer erbjuda dig ett utvecklande arbete där du gör skillnad för patienter varje dag. Du blir en del av en engagerad arbetsgrupp och får en unik möjlighet att vara med och forma arbetssätt och kultur i ett helt nytt team kring Skånes nya blodbuss.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att få lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Medicinsk service är en av Region Skånes tolv hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning och laboratoriemedicin. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.
På https://www.skane.se/ledigajobb
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336313". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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262 21 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Skåne, Medicinsk service Kontakt
Enhetschef Blodcentralen Helsingborg/Ängelholm
Camilla Hansson 042-406 21 61 Jobbnummer
10002211