Biomedicinsk analytiker till avdelningen för bröstcancergenetik
Lunds Universitet, medicinska fakulteten / Biomedicinjobb / Lund Visa alla biomedicinjobb i Lund
2026-07-16
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Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 46 000 studenter och 8 500 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Beskrivning av arbetsplatsen
Emma Niméus är PI för forskargruppen med kliniska doktorander och teknisk personal på BMC och Medicon village. En av gruppens inriktningar är immunohistokemisk bedömning av bröstcancermarkörer.
Inom vår forskargrupp värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra. Vi arbetar ständigt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, utveckling och delaktighet för alla medarbetare.
Till gruppen söker vi nu en legitimerad biomedicinsk analytiker på 10%, under perioden 2026-09-01 till 2027-02-28.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som biomedicinsk analytiker i forskargruppen kommer du främst att arbeta med följande arbetsuppgifter:
Bedömning av immunhistokemiska bröstcancer markörer med bildvisningsprogram.
Exportera resultaten från bedömningen och hantera datan.
Centrera templat över prover (de-array) i form av inskannade histologi bilder i bildvisningsprogrammet.
Även andra arbetsuppgifter inom forskargruppen kan bli aktuella.Publiceringsdatum2026-07-16Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Att du är legitimerad biomedicinsk analytiker.
Erfarenhet av att arbeta med bedömning av immunhistokemiska färgningar.
Mycket goda kunskaper inom Excel.
Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av arbete med bildvisningsprogram och mikroskopering.
Erfarenhet av att arbeta med bedömning av bröstcancer.Övrig information
Anställningen är en SÄVA (Särskild visstidsanställning) på 10 % under 6 månader. Önskat startdatum är den 1a september 2026, eller enligt överenskommelse.
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)
Varmt välkommen med din ansökan!
Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 3000 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.
Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Universitet
(org.nr 202100-3211), https://www.lu.se/vacancies
BMC F13 (visa karta
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221 84 LUND Arbetsplats
Lunds universitet, Medicinska fakulteten Kontakt
Julia Friman, HR Partner julia.friman@med.lu.se Jobbnummer
10004267