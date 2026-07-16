Biomedicinsk analytiker till AniCura Kalmarsund Djursjukhus
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2026-07-16
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Är du biomedicinsk analytiker och vill använda din kompetens där den verkligen gör skillnad – för djur, djurägare och den kliniska vården? Nu söker vi en engagerad BMA till AniCura Kalmarsund för ett vikariat, med god möjlighet till förlängning. Hos oss blir du en viktig del av ett modernt veterinärmedicinskt laboratorium där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum.
Välkommen till AniCura Kalmarsund
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus bildar tillsammans med Läckeby Djurklinik, Borgholm Djurklinik, Högsby Djurklinik och Blekinge Djurklinik region AniCura Kalmarsund. Tillsammans skapar vi en stark region med bred kompetens och stora möjligheter till utveckling och samarbete.
2027 flyttar vi in i vårt nya toppmoderna djursjukhus med en helt ny rehabavdelning.
På AniCura Kalmarsunds Djursjukhus arbetar engagerade kollegor inom bland annat ortopedi, neurologi, kirurgi, dermatologi, oftalmologi, kardiologi, odontologi, bilddiagnostik och reproduktion.
Vi erbjuder avancerad diagnostik med både CT och MR, har en stationärvårdsavdelning bemannad dygnet runt samt akutmottagning alla dagar mellan kl. 08.00–22.00. Våra moderna lokaler och välutrustade rehabiliteringsavdelning skapar de bästa förutsättningarna för att erbjuda högkvalitativ rehabilitering och vård.
Nu söker vi en biomedicinsk analytiker till vår verksamhet i Kalmarsund. Här får du en varierad roll där du arbetar både självständigt och nära dina kollegor på laboratoriet, samtidigt som du samarbetar med veterinärer, legitimerade djursjukskötare och djurvårdare.
Hos oss får du en varierad och viktig roll
Som BMA hos oss blir du en central del av den diagnostiska kedjan. Ditt arbete bidrar direkt till att våra patienter får rätt vård i rätt tid.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan bland annat omfatta:
odling och resistensbestämning av bakterier.
kemiska, hematologiska och immunologiska analyser.
urinprovsundersökningar.
serologisk diagnostik av borrelia och anaplasma.
genetisk diagnostik.
Det här är en roll för dig som trivs med både noggrant laboratoriearbete och ett nära samarbete med den kliniska verksamheten.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är utbildad biomedicinsk analytiker eller har motsvarande kompetens. Du sätter kvalitet och service i första rummet och har ett strukturerat arbetssätt.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom yrket, men det är inte ett krav. För oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga.
Du är:
ansvarstagande och noggrann.
flexibel och lösningsorienterad.
positiv och engagerad.
trygg i att arbeta både självständigt och i team.
intresserad av djur och djursjukvård.
Därför kommer du trivas hos oss
Hos AniCura Kalmarsund får du arbeta i en inspirerande och utvecklande miljö där ingen dag är den andra lik. Du blir en del av ett kunnigt och hjälpsamt team som värdesätter samarbete, kvalitet och arbetsglädje.
Vi erbjuder:
ett varierat arbete i nära samarbete med den kliniska verksamheten.
möjlighet att utvecklas inom veterinärmedicinsk laboratoriediagnostik.
engagerade kollegor och en stark teamkänsla.
en arbetsplats där din kompetens gör verklig skillnad.
möjlighet till förlängning efter vikariatets slut.Publiceringsdatum2026-07-16Om tjänsten
Tjänst: Heltid
Anställningsform: Vikariat mellan 1/11/2026-31/5/2027
Möjlighet till förlängning: Ja
Placering: AniCura Kalmarsund Djurklinik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Intervjuer: Sker löpandeSå ansöker du
Välkommen med din ansökan. Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. För mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Carina Sjöman carina.sjoman@anicura.se
eller Talent Acquisition Partner, Emma Idman, emma.idman@anicura.se
Vi ser fram emot att höra från dig – och kanske välkomna dig till AniCura Kalmarsund! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8081431-2103952". Arbetsgivare AniCura Sweden AB
(org.nr 556586-2702), https://jobb.anicura.se
AniCura Kalmarsunds Djursjukhus (visa karta
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392 45 KALMAR Arbetsplats
AniCura Sverige Jobbnummer
10004637