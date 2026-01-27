Biomedicinsk analytiker som vill göra skillnad - medicinkliniken i Ljungby
2026-01-27
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Vill du arbeta i en bred och utvecklande roll där du får möjlighet att göra verklig skillnad för våra patienter? På klinisk fysiologi i Ljungby söker vi nu en biomedicinsk analytiker som vill bli en del av vårt team.
Medicinkliniken i Ljungby består av cirka 150 medarbetare inom olika professioner. Här bedrivs sluten och specialiserad vård inom internmedicin. Vi står för en robust verksamhet, säker vård och stolta medarbetare - tillsammans skapar vi den bästa medicinkliniken!
Din anställning blir på klinisk fysiologi, men du kommer att vara en del av personalgruppen på medicinmottagningen där vi är cirka 20 medarbetare. Vi är en blandad yrkesgrupp med god sammanhållning och en kultur där vi alltid stöttar varandra. Som BMA arbetar du nära både kollegor på mottagningen och våra kardiologer.
Hos Region Kronoberg erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder trygghet, utveckling och förmåner som gör skillnad i vardagen.
* Som anställd hos oss får du en trygg anställning med bra avtal och goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Vi satsar på din framtid genom att varje år sätta in extra pengar till din tjänstepension.
* Vi vill också skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och familjeliv. Därför erbjuder vi föräldrapenningtillägg som innebär att du får 10 procent av din grundlön i upp till 180 dagar, fram till att barnet fyller två år.
* Din hälsa är viktig för oss. Du får ett friskvårdsbidrag på 2 000 kronor per år samt tillgång till våra egna träningslokaler.
* För att underlätta din vardag erbjuder vi även förmånliga årsbiljetter för tåg och buss samt ett skobidrag på 1 000 kronor per år för fotriktiga och ergonomiska arbetsskor.
Som medarbetare i Region Kronoberg får du ta del av många förmåner och rabatter från kollektivtrafik till arbetsskor - i en organisation som värnar om sina medarbetare och arbetar för ett hållbart arbetsliv.
Hos oss får du arbeta i en varierad roll med många olika undersökningar, något som skiljer oss från många andra sjukhus. här kommer du bland annat ha arbetsuppgifter som
• Arbets- EKG
• Spirometri
• Perifer cirkulationsundersökning
• Långtids-EKG, långtidsblodtryck och R-test
• Administrativa arbetsuppgifter
• Möjlighet att arbeta med ekokardiografi
Du arbetar självständigt men har alltid stöd nära till hands du delar expedition med kollega och får även hjälp av en undersköterska, främst i det administrativa arbetet.
Vi erbjuder dig en bred och utvecklande roll inom klinisk fysiologi där du får möjlighet att arbeta med varierande undersökningar och växa i din profession. Hos oss möts du av en arbetsplats med god sammanhållning och kollegor som stöttar varandra i vardagen. Du får nära ledarskap och ett chefstöd som finns tillgängligt i verksamheten, samtidigt som du ges möjlighet att utvecklas och lära dig nya undersökningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och vill arbeta i en miljö där du får utvecklas i en bred roll. Du behöver trivas med att arbeta självständigt, samtidigt som du uppskattar nära samarbete med kollegor.
Hos oss får du en chef som finns nära verksamheten och har sitt kontor i anslutning till mottagningen. Din introduktion och utveckling planerar vi tillsammans utifrån dina behov och tidigare erfarenheter.
Välkommen med din ansökan! I din ansökan vill vi att du bifogar,
• CV
• Personlig brev
• Examensbevis/legitimation
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 36/2026".
Detta är ett heltidsjobb.
Region Kronoberg
Region Kronoberg, Sjukhusvård
Region Kronoberg, Sjukhusvård Kontakt
Avdelningschef
