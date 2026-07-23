Biomedicinsk analytiker som älskar att arbeta med barn
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2026-07-23
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2026-07-23Beskrivning
Är du en glad, trygg och flexibel person som tycker om att prata med barn och göra deras vårdupplevelse lite bättre? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss på barnsjukhusets i Göteborg arbetar vi med barnprovtagning - ett arbete som kräver både yrkesskicklighet och ett stort hjärta. Vi möter barn i olika situationer, och vi vet att ett lugnt handlag och målmedvetet arbete gör skillnad.Dina arbetsuppgifter
På barnprovtagningen arbetar sex medarbetare och vi lånar också in kollegor från våra vuxenprovtagningar. Vi är olika yrkeskategorier; undersköterskor, labtekniker, biomedicinska analytiker och en sjuksköterska.
Vi utför framförallt kapillär- och venös provtagning men även svettest och vi erbjuder stickskola för rädda barn. Vi besöker verksamheter på barnsjukhuset och vårdcentraler för att lära ut barnprovtagning.
Arbetstiden är vardagar klockan 07.00 - 15.45. Eftersom vi har många patienter på morgonen så är det nödvändigt att du kan börja klockan 07.00 varje dag.
Med tiden finns möjlighet till uppdrag att kombinera tjänsten med, utefter kunskap och intresse.Kvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker med dokumenterad kunskap av frekvent provtagning av barn.
Arbetet kräver god interaktions- och kommunikationsförmåga eftersom du kommer att ha mycket kontakt med olika vårdenheter. Det innebär att du behöver tala flytande svenska och behärska att skriva texter på svenska.
Du behöver ha gott omdöme och självständigt kunna ansvara för uppgifter.
Vi söker dig som är bra på att samarbeta och har ett engagerat och positivt arbetssätt.
Det är meriterande om du tidigare arbetat med provtagning och analys av svett samt har erfarenhet av att leda andra.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Urval och intervjuer sker löpande så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Behandlingsvägen 7 (visa karta
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416 50 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Provtagning klinisk kemi Jobbnummer
10009685