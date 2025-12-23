Biomedicinsk analytiker sökes till Patologilaboratorier på Sahlgrenska
Västra Götalandsregionen / Biomedicinjobb / Göteborg Visa alla biomedicinjobb i Göteborg
2025-12-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Regional laboratoriemedicin tillhör Sahlgrenska Universitetssjukhuset, område 4 och har ett tydligt samordningsuppdrag för hela Västra Götalandsregionen. Organisationen består av de laboratoriemedicinska verksamheterna på Södra Älvsborgs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Sjukhusen i väster och i NU-sjukvården.Publiceringsdatum2025-12-23Beskrivning av verksamheten
Nu söker vi en ny kollega som vill jobba med oss på Patologilaboratorier på Sahlgrenska! Patologilaboratoriet inom Klinisk patologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är en verksamhet i förändring med nytt laboratorieinformationssystem under 2026 och utveckling med ett stort fokus på digitalisering inom laboratoriet och diagnostiken.
Laboratoriet sysselsätter cirka 90 personer, huvudsakligen biomedicinska analytiker, och är därmed det största patologilaboratoriet i landet. Vid laboratoriet undersöks cell- och vävnadsprover avseende förekomst av sjukliga förändringar. Huvudsakligen sker detta med hjälp av ljusmikroskopi och patologilaboratorierna processar vävnadsproverna inför denna undersökning.Dina arbetsuppgifter
På Patologilaboratorier arbetar vi i team och samarbetar med andra yrkeskategorier som laboratorietekniker, laboratoriebiträde, undersköterskor och läkare. Tjänsten innebär bland annat att assistera vid utskärning, självständig utskärning, fryssnittning, paraffininbäddning, snittning, skanning och bildgranskning, immun- och histokemiska färgningar. Det förkommer även hantering av akuta prover. Vi är en trevlig arbetsplats med kompetenta kollegor där vi har möjlighet till kompetensutveckling utefter verksamhetens behov. Tjänsten är idag placerad i urologi/gynekologi-sektionen som har cirka 14 medarbetare.
Om dig
För tjänsten krävs att du är legitimerad biomedicinsk analytiker. Det är meriterande om du har erfarenhet av preparatutskärning och arbete på histopatologiskt laboratorium.
För att lyckas i tjänsten ser vi att du har viljan att bidra till patientens bästa och till en god arbetsmiljö. Du har god samarbetsförmåga, positiv inställning och är flexibel i ditt arbete. Du behöver ha goda kunskaper i svenska både i tal och skrift samt god datavana. Vi önskar att välkomna en positiv person som är lösningsorienterad, noggrann och strukturerad, som har en god kommunikations - och samarbetsförmåga och gillar att jobba i team. Om du känner att detta stämmer in på dig, tveka inte att söka till oss.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7474". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Patologilaboratorier 2 Sahlgrenska Kontakt
Enhetschef, Christina Olsson 070-0823844 Jobbnummer
9661943