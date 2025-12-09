Biomedicinsk analytiker sökes till Göteborgs Hjärtmottagning.
2025-12-09
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Hjärtmottagning AB i Göteborg
Är du legitimerad Biomedicinsk Analytiker som har flerårig erfarenhet av kardiologi? Vi på Göteborgs Hjärtmottagning söker nu dig som trivs i en flexibel roll och har ett öga för detaljer. Sök redan idag då vi går efter löpande urval!
Plats: Göteborgs Hjärtmottagning i Gårda
Tjänstgöringsgrad: 100% på mottagningen
Startdatum: Omgående
Om jobbet
Göteborgs Hjärtmottagning är en privat öppenvårdsmottagning som funnits i 17 år.
Vi utför hjärtutredningar och kontroller på patienter i behov av specialistbedömning. Våra patienter kommer i huvudsak på remiss från Västra Götalandsregionen och andra landsting eller via sjukvårdsförsäkring från försäkringsbolag.
Du blir en del av ett team med flera olika yrkeskategorier. På mottagningen arbetar idag fyra heltidsarbetande hjärtläkare och fem deltidsarbetande hjärtläkare. I teamet ingår även två sjuksköterskor, två biomedicinska analytiker, två undersköterskor samt två sekreterare.
Du kommer att ha ett nära samarbete med samtliga yrkeskategorier på kliniken, tillsammans så utgör vi ett kompetent och sammansvetsat team.
Som biomedicinsk analytiker hos oss får du en varierad roll med både patientkontakt och samarbete över yrkesgränser. Du kommer att bidra till ett viktigt diagnostiskt arbete i en verksamhet som ständigt utvecklas.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara:
Arbete på mottagningen med UCG
Utföra undersökningar såsom långtids-EKG, arbets-EKG, 24-timmars blodtryck, carotisdoppler, ABI
Utföra provtagning
Ansvara för expeditionsarbete
Delta i övrig verksamhet på mottagningen
Vem är du?
För att lyckas i denna roll ser vi att du:
Är obehindrad i svenska i såväl skrift som tal
Du har BMA legitimation inom klinisk fysiologi
Du har flera års erfarenhet av kardiologi
Du har erfarenhet av att utföra undersökningar självständigt
Det är även meriterande om du har:
Du har erfarenhet av att arbeta i WebDoc journalsystem
Du har goda kommunikationsförmågor på engelska, i både tal och skrift
Som person är du noggrann, ansvarsfull och trygg i din kompetens. Du har en positiv inställning och är serviceinriktad med ett professionellt bemötande gentemot våra patienter. Du är flexibel och prestigelös, trivs med varierande arbetsuppgifter och har lätt för att samarbeta samt stötta där behovet är som störst. Du tar egna initiativ, arbetar självständigt när situationen kräver det och har ett genuint intresse för att utveckla rutiner och arbetssätt för att bidra till en effektiv och kvalitetssäker verksamhet.
Vår rekryteringsprocess:
Vi kommer löpande hålla intervjuer när vi får in ansökningar och tjänsten kan tillsättas innan sista datum. Vi ser gärna ökad mångfald i vår grupp.
Maila in din intresseanmälan med CV och personligt brev till info@hjartmott.se
Niklas Brywe
Verksamhetschef
Specialist kardiologi & internmedicin
Göteborgs Hjärtmottagning
Fabriksgatan 10
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: info@hjartmott.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Hjärtmottagning AB
(org.nr 556749-9271)
Fabriksgatan 10
)
Jobbnummer
9636307