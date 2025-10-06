Biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska
Region Värmland
2025-10-06
Vi söker dig som vill ha ett ansvarsfullt, utvecklande och spännande arbete inom Laboratoriemedicin!
Din arbetsplats
Laboratoriemedicin i Kristinehamnområdet har cirka 15 medarbetare.
Vi utför provtagning,
analysarbete samt funktionsundersökningar på primärvårdens laboratorier i Kristinehamn och Filipstad. Inom transfusionsmedicin bedrivs plasma- och blodgivning med tillhörande komponentberedning.Publiceringsdatum2025-10-06Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna på arbetsplatsen är varierande. Som undersköterska arbetar du nära patienten främst med:
- venös- och kapillärprovtagning på både vuxna och barn,
- hantering av rör och remisser,
- patientnära analysarbete.
Som sjuksköterska arbetar du även med tappning av plasma och blodgivare samt komponentberedning.
Är du biomedicinsk analytiker har du ytterligare arbetsuppgifter som att bedöma analyssvar.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker, sjuksköterska eller undersköterska med intresse för laboratoriearbete. B-körkort önskvärt.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet. Arbetet kräver att du är noggrann, välstrukturerad och har god kommunikativ förmåga då du möter både kollegor och patienter. I analysarbetet är kvalitet och flödesarbete en viktig del. Du är flexibel och trivs både med att arbeta tillsammans i grupp och självständigt. Du har ett stabilt och professionellt förhållningssätt, är lösningsorienterad och har ett genuint intresse för att ge god service. Du arbetar strukturerat, med noggrannhet och fokus på kvalitet i varje uppgift.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/251961". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Laboratoriemedicin Kristinehamnområdet Kontakt
Maria Löf, enhetschef 010-8386272 Jobbnummer
9540972