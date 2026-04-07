Biomedicinsk analytiker/sjukhusbiolog till labmedicin inom nära vård
Vill du arbeta med diagnostik nära patienten på vårdcentral? Hos oss kombinerar du analyser och provtagning med personliga möten i en verksamhet där du ser skillnaden du gör. Sök tjänsten redan idag!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi jobbar kontinuerligt med att utveckla verksamheten inom Patientnära laboratoriemedicin (PNL), bland annat genom ett nära samarbete med våra kunder. Vi jobbar med ständiga förbättringar, både på det lokala laboratoriet och länsövergripande på kliniknivå.
Arbetstiderna hos oss är förmånliga då vi enbart arbetar dagtid, vardagar måndag till fredag, ej helgdagar eller röda dagar.
Dina arbetsuppgifter
PNL är en av specialiteterna inom den laboratoriemedicinska verksamheten i Region Östergötland. Vi bedriver en väl utvecklad verksamhet där arbetsmiljön kännetecknas av ansvar, tillit och delaktighet. Vi finns på de flesta av Östergötlands vårdcentraler, samt på provtagningsenheterna på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Inom PNL arbetar idag ca 100 medarbetare, där de flesta är biomedicinska analytiker eller sjukhusbiologer; vi har även medicintekniska assistenter, undersköterskor och laboratorieingenjörer i vårt team.
PNL har en central roll i vårdkedjan och vi är det viktiga första ledet i laboratorieverksamheten. Vi tar prover för hela vården och utför analyser inom hematologi, koagulation och kemi. Arbetet på laboratoriet sker i ett nära samarbete med övriga professioner på vårdcentralen, men den organisatoriska tillhörigheten är Patientnära laboratoriemedicin, som också står för din kompetensutveckling och laboratoriets kvalitetssäkring och instrumentering.
Våra arbetsgrupper är små och vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du arbetar både självständigt och i team med kollegor på laboratoriet, med stöd från en engagerad ledning som finns tillgänglig via telefon, digitalt och genom regelbundna besök. Rollen kräver flexibilitet - du kan behöva arbeta på olika vårdcentraler inom centrala länsdelen och samarbeta med olika kollegor beroende på schemaläge. Samarbete och dialog med vårdcentral och andra remittenter ingår i uppdraget.
Du är legitimerad Biomedicinsk analytiker eller har en högskoleexamen inom medicinsk biologi eller motsvarande. Du behärskar svenska väl i tal och skrift så att du säkert kan kommunicera med patienter, samarbeta med kollegor och hantera dokumentation.
Som person är du serviceinriktad, flexibel och gillar att möta och hjälpa människor. Du arbetar strukturerat, är kvalitetsmedveten och noggrann samt kan prioritera ditt arbete effektivt. Vi förväntar oss att du kan utföra ett självständigt arbete likaväl som du kan arbeta i grupp och har en god samarbetsförmåga.
Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Tjänsten passar därför dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ till både kollegor, patienter, anhöriga och kunder.
Vi kan nu erbjuda ett vikariat inom Region Östergötlands vårdcentraler i Linköping, med placering på Kärna vårdcentral, men arbete inom hela centrala länsdelen kan förekomma.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-02
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Universitetssjukhuset (visa karta
)
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Linköping Kontakt
Enhetschef
Anna Henricson Anna.Henricson@regionostergotland.se 010-1033244 Jobbnummer
9840889