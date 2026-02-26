Biomedicinsk analytiker/sjukhusbiolog Precisionsmedicinskt laboratorium
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Linköping Visa alla biomedicinjobb i Linköping
2026-02-26
Vill du vara med och skapa framtidens hälso- och sjukvård? Vill du arbeta inom ett viktigt område som utvecklas snabbt? Precisionsmedicinskt Laboratorium (PL) inom Diagnostikcentrum vid Region Östergötland söker en Biomedicinsk analytiker/Sjukhusbiolog.
Inom PL arbetar vi med medicinsk diagnostik - en förutsättning för effektiva vårdprocesser.
Precisionsmedicinskt Laboratorium är en expanderande verksamhet och söker nu en laborativ medarbetare för en tillsvidareanställning från 24 augusti 2026.
Vi erbjuder dig
Ett kunnigt och kompetent team att jobba tillsammans med
Arbete inom ett intressant område under snabb utveckling
Kontinuerlig fortbildning då Precisionsmedicin är en viktig del inom den moderna vården
Diagnostikcentrum är Region Östergötlands samlade resurs och kompetens inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsmedicin. Centrumet försörjer länets vårdverksamheter med tjänster och produkter som underlättar för hälso- och sjukvården att ställa rätt diagnos till varje patient. Sammanlagt har Diagnostikcentrum cirka 1000 medarbetare.
Att arbeta hos oss är omväxlande och stimulerande och du får vara en del av arbetet med sjukvård i framkant i ett område där nya delar upptäcks och banar väg för framtiden. Vi arbetar tvärprofessionellt i ett nära samarbete med t.ex. sjukhusgenetiker och läkare inom klinisk genetik, patologi och mikrobiologi samt övriga specialiteter inom den laboratoriemedicinska verksamheten.Publiceringsdatum2026-02-26Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är biolog eller BMA och som är intresserad av molekylärbiologi. Du kommer ingå i vår dagliga verksamhet och kan komma att arbeta med olika områden och tekniker inom uppdragsområden för Precisionsmedicinskt Laboratorium (PL). PL är en verksamhet som bildades 1 januari 2023 som ett led i att samla den molekylärbiologiska kompetensen inom Diagnostikcentrum för att ytterligare öka kraften att driva utvecklingen inom området framåt. Vid PL arbetar främst sjukhusbiologer, biomedicinska analytiker och bioinformatiker. Verksamhetens uppdrag är att utföra och utveckla molekylärbiologiska analyser åt samtliga specialitetskliniker inom laboratoriemedicin, såsom patologi, genetik, mikrobiologi, farmakologi, kemi samt immunologi och transfusionsmedicin.
Arbetet inom verksamheten är omväxlande med goda utvecklingsmöjligheter och sker i en miljö som ligger långt fram både gällande analyser och instrumentering. Verksamheten är forskningstät och metod- och verksamhetsutveckling är en naturlig del av arbetet. För närvarande finns behov av medarbetare som primärt utför analyser inom klinisk patologis specialitetsområde.
Det laborativa arbetet omfattar analyser avseende cancerdiagnostik och behandling. Arbetet innebär hantering av prover och svar genom hela labkedjan och inkluderar arbetet med att registrera prover/remisser, ta fram relevant provmaterial från biobank, hantera provmaterialet inför extraktion av DNA/RNA exempelvis genom snittning av vävnad. På laboratoriet utförs DNA/RNA-extraktioner och efterföljande analyser med olika metoder. Exempel på analyser som används är qPCR metoder, fragmentanalys, LAMP-metoder, Next Generation Sequencing (NGS) samt analys och tolkning av molekylär data samt att resultatregistrera i verksamhetssystem.
Om dig
För denna tjänst krävs examen inom biologi eller motsvarande eller BMA-legitimation. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat. Arbetsspråket är svenska.
Meriterande är:
Kunskap om och praktisk erfarenhet av att arbeta med molekylärbiologiska analyser i kliniska eller diagnostiska frågeställningar är starkt meriterande, likaså snittning och histopatologisk kompetens.
Praktisk erfarenhet av att analysera och tolka molekylär data är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet där en viktig egenskap är god samarbetsförmåga. Du gillar utmaningar och klarar av att arbeta i en förändringsprocess, är trygg, positiv och ser möjligheter istället för hinder. Du planerar, organiserar, avgränsar och prioriterar arbetet på ett självständigt och effektivt sätt samt sätter upp och håller tidsramar. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter och du är strukturerad och kvalitetsmedveten.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så kom in med din ansökan så fort som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/339". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Precisionsmedicinskt Laboratorium Kontakt
Enhetschef Åsa Klasén Asa.Klasen@regionostergotland.se 010-1039341 Jobbnummer
9764301