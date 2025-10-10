Biomedicinsk analytiker, serologi och komponentberedning
2025-10-10
Välkommen att bli en del av en arbetsplats som värnar om varandra och har roligt ihop!
Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en laborativ ackrediterad specialitet och utgör en del av Diagnostikcentrum i Region Östergötland.
Här arbetar cirka 90 personer inom yrkeskategorierna biomedicinsk analytiker, biolog, sjuksköterska, undersköterska och läkare.
Inom transfusionsmedicin utförs blodgrupperingar och antikroppsutredningar samt beredning och tillverkning av blodkomponenter. Denna del av verksamheten erbjuder diagnostik dygnet runt och bemannas därför 24/7.
Vårt erbjudande
Inom klinisk immunologi utförs allergianalyser, autoantikroppsdiagnostik och cellulärimmunologiska analyser bland annat för att påvisa immunbristtillstånd, Laboratoriet ansvarar även för stamcellsverksamhet och utför HLA-typningar inför stamcellstransplantationer. Dessutom utförs patientbehandlingar med aferesteknik samt bedriver regionens blodgivarverksamhet vilken ombesörjs av GeBlod.
Här kan du läsa om karriärstegen för biomedicinsk analytiker och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-10-10Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog och som vill arbeta inom den del av vår verksamhet som utgör området transfusionsmedicin. Arbetet består i att utföra blodgruppsserologiska undersökningar så som blodgruppering, antikropps-identifiering och förenlighetsprövning. I arbetet igår även omhändertagande samt beredning av blodprodukter. Även handledning av studenter kommer att ingå efter att du kommit in i arbetsuppgifterna. Tillsammans med erfarna kollegor kommer du med tiden ha möjlighet att växa i din roll och kunna medverka till att driva verksamheten framåt. Som nyanställd får du gå igenom ett etablerat och individanpassat introduktionsprogram under vägledning av trygga erfarna kollegor.
Arbetstiden varierar och kommer förläggas mellan dag, kväll och natt beroende på placering, vilket ger omväxling och variation i dina arbetsuppgifter.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog och har en godkänd utbildning inom transfusionsmedicin. Tidigare erfarenheter av laborativt arbete är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska både i språk och skrift.
Vi söker dig som är flexibel vilket för vår verksamhet handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och kunna ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ med både kollegor, kunder, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder 2 tjänster där den ena är 1 tillsvidareanställning på 100 % och den andra ett 12-månaders vikariat på 100 % med tillträde enligt överenskommelse.
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer sker löpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
