Biomedicinsk analytiker och redo för längre uppdrag i Norge?
Dedicare AB (publ) / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2025-10-17
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dedicare AB (publ) i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Huddinge
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Dedicare söker biomedicinska analytiker för längre uppdrag. Varaktigheten är från 6 månader till 1 år. Erfarenhet inom medicinsk biokemi eller blodbank är önskvärd.
Arbete motsvarande 100% tjänst, vilket motsvarar 35,5 eller 37,5 timmar per vecka.
Det är en stor fördel om du har erfarenhet av att arbeta självständiga skift då flera avdelningar är beroende av det.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Biomedicinsk analytiker med norsk legitimation. Denna kan man ansöka om.
Erfarenhet från laboratoriemedicin, gärna med kompetens i blodprovstagning
Det krävs att du är flytande i svenska, norska eller danska
Bra kommunikations- och samarbetsförmåga, både med patienter och kollegor
Yrkesmässigt strukturerad och noggrann
Du ska kunna arbeta självständigt, men också ta del av ett större team
Tillmötesgående och serviceinriktad
Vi erbjuder
Gratis resa och boende
Bra lönevillkor och sommarbonus
Övertidstillägg efter 35,5 t/vecka eller 37,5 t/vecka, samt semesterersättning á 12%
Försäkring och pension i DNB
Personlig uppföljning från en bemanningskonsulent
Vakttelefon hos Dedicare
Upplev Norge! Genom att arbeta som vikarie genom oss får du en unik möjlighet att kombinera jobb och upplevelser. Upplev Norge högt, lågt, rått och fartsfyllt. De många bergen inbjuder till toppturer med fantastisk utsikt för den vandringsintresserade, eller mer actionfyllda aktiviteter som grottvandring, klättring eller zipline. Skärgården ger oändliga möjligheter för vattensport, båtliv, bad och avkoppling, strandliv och unik natur. I Nord-Norge får du uppleva nordlys, midnattssol och arktisk natur med månliknande landskap.
Dedicare lägger stor vikt vid att skräddarsy för sina vikarier och anpassar jobbet efter dina önskemål och din livssituation. Som vikarie hos oss är du försäkrad om goda löne- och arbetsvillkor. Du får en personlig konsult som hjälper dig med allt det praktiska och bevakar dina intressen. Vi är här för dig. Din arbetsglädje är vår drivkraft!
Ta kontakt med oss för ett förutsättningslöst samtal om detta är aktuellt för dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501) Arbetsplats
Dedicare AS Kontakt
Kristin Sollihaug Kristin.Sollihaug@Dedicare.no Jobbnummer
9561919