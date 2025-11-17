Biomedicinsk analytiker, medicinsk och geriatrisk klinik, Skellefteå
2025-11-17
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen samlas primärvård, tandvård och sjukhusvård i en gemensam förvaltning och organiseras i läns- och närsjukvårdsområden. I närsjukvårdsområde Skellefteå ingår Akuten, Medicinsk och geriatrisk klinik, Rehabcentrum, Psykiatriska kliniken, 1177, Centrum för opererande verksamheter samt primärvården i Skellefteå och Norsjö. Tillsammans ska dessa verka för en god och nära vård.
Medicinsk och geriatrisk klinik i Skellefteå är en av sjukhusets största kliniker med cirka 300 medarbetare. Kliniken har idag 62 vårdplatser fördelade på fyra vårdavdelningar med olika medicinska inriktningar. Vi bedriver öppenvårdsverksamhet inom internmedicin och geriatrik, där teamarbete är en central del av vårt arbetssätt. Inom klinikens organisation finns även en forskningsenhet med ett flertal aktiva forskare vilket innebär goda möjligheter att kombinera klinisk tjänstgöring med forskning.
Just nu söker vi en Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. I rollen blir du en viktig del av teamet på medicinsk och geriatrisk mottagning. Detta då vi har ett nära samarbete inom kliniken där biomedicinska analytiker, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra yrkesprofessioner arbetar tillsammans för patientens bästa.
Som biomedicinsk analytiker kan vi erbjuda dig ett varierat, givande och meningsfullt arbete som sker nära patienten, där du har möjlighet att göra konkret skillnad i vårdkedjan. Arbetstiden är förlagd till dagtid, måndag till fredag.Publiceringsdatum2025-11-17Arbetsuppgifter
Som BMA hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Inom enheten bedrivs mottagning både för BMA, läkare och sjuksköterska. På enheten utförs vilo-EKG, arbets-EKG, långtids-EKG, 24 timmars blodtryck, gångtest, spirometri, EEG samt ultraljud av hjärta, pacemaker- och ICD-mottagning. I arbetet ingår administrativa uppgifter. Arbetet som BMA sker i nära samarbete med såväl kollegor som kardiologer samt olika teamverksamheter.
Söker du ett arbete med varierande arbetsuppgifter, där du får möta utmaningar samt får möjligheten att växa? Då ska du söka jobb hos oss, en arbetsplats där dina kunskaper och ditt engagemang skapar förutsättningar till rätt behandling och bättre liv. Du är viktig för våra patienter och även för oss och vår framtid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, inom klinisk fysiologi. Erfarenhet av arbete som biomedicinsk analytiker är meriterande.
Som person är du ansvarskännande, flexibel och engagerad. Du har förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du även har lätt för att samarbeta med andra. Du har ambitionen att vilja öka din kompetens och bidrar på så sätt till att ständigt utveckla verksamheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
