Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog till Klinisk Patologi i Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Biomedicinjobb / Umeå Visa alla biomedicinjobb i Umeå
2026-07-19
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Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Klinisk patologi är en del av Laboratoriemedicin, en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 520 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt däri grundat kvalitetssystem. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund. Tack vare vår snabba utveckling och ökande antal analyser har bemanningen utökats avsevärt de senaste åren, och vi har blivit en stor grupp med stark sammanhållning, humor och arbetsglädje.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-19Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker eller medicinsk biolog hos oss spelar du en viktig roll genom att leverera service och insatser som påverkar många. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, där varje team fokuserar på specifika organområden eller metoder som immunohistokemi och andra molekylärpatologiska undersökningar. Jobbet hos oss är varierat och dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Assistera vid utskärning av vävnadsprover, förbereda paraffininbäddat material för molekylärpatologiska undersökningar
• Självständig utskärning, fryssnittning, snittning, färgning och scanning
• Delta i förändringsarbete och utvecklingsprojekt
Din placering blir vid sektionen för Histopatologi, men du kan också komma att bidra till avdelningsgemensamma uppgifter och stödja andra sektioner inom Klinisk patologi och Laboratoriemedicin i stort.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker, medicinsk biolog eller har annan utbildning vi bedömer likvärdig. Har god kommunikations och samarbetsförmåga. Ser till helheten och det större perspektivet med patienten i fokus och verksamhetens bästa i åtanke. Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarskännande. Kan arbeta självständigt och i team. Har intresse för förändringsarbete och utveckling. Behärskar svenska i både tal och skrift. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Så fort som möjligt enligt överenskommelse., upphör: 2027-08-31 .
Arbetstid: Dagtid.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C332387". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Biträdande avdelningschef
Carina Ulander carina.ulander@regionvasterbotten.se 072-541 22 66 Jobbnummer
10006051