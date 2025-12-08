Biomedicinsk analytiker/Medicinsk biolog till Klinisk Patologi i Östersund
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Biomedicinjobb / Östersund Visa alla biomedicinjobb i Östersund
2025-12-08
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västerbotten, Laboratoriemedicin i Östersund
, Lycksele
, Umeå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat. Klinisk patologi är en del av Laboratoriemedicin, en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå.
Laboratoriemedicin Västerbotten omfattar cirka 500 anställda och innefattar klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, vårdhygien, klinisk genetik, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, biobank och vävnadsinrättning. Genom avtal har vi totalansvar för klinisk patologi i Östersund, inklusive medicinskt ledningsansvar för immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi och klinisk mikrobiologi.
Verksamheten är ackrediterad och vi arbetar enligt det kvalitetssystem som Laboratoriemedicins ackreditering grundas på. Vid laboratorierna för klinisk patologi arbetar cirka 120 personer i Umeå och cirka 15 personer i Östersund. Tack vare vår snabba utveckling och ökande antal analyser har bemanningen utökats avsevärt de senaste åren, och vi har blivit en stor grupp med stark sammanhållning, humor och arbetsglädje.
I Östersund arbetar vi med patientprover från Jämtlands län. Hos oss hanterar vi den Histopatologiska processen, och cancerdiagnostik sker på cellnivå med material såsom olika vävnader samt cellsuspensioner.
Vid behov finns möjlighet att få hjälp med bostad i Östersund genom Landstingsbostäder.Publiceringsdatum2025-12-08Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker eller medicinsk biolog hos oss spelar du en viktig roll genom att leverera service och insatser som påverkar många. Du kommer att arbeta både självständigt och i team, och jobbet hos oss är varierat och dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
• Assistera vid, eller självständigt arbeta med utskärning av vävnadsprover
• Snittning, färgning och scanning, fryssnittning, och paraffininbäddning
• Delta i förändringsarbete och utvecklingsprojekt
Din placering blir vid sektionen i Östersund, men du kan också komma att bidra till avdelningsgemensamma uppgifter och stödja andra sektioner inom Klinisk patologi och Laboratoriemedicin i stort.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad biomedicinsk analytiker, medicinsk biolog eller har annan utbildning vi bedömer likvärdig.
• Har god kommunikations och samarbetsförmåga
• Ser till helheten och det större perspektivet, med patienten i fokus och verksamhetens bästa i åtanke
• Är noggrann, kvalitetsmedveten och ansvarskännande
• Kan arbeta självständigt och i team.
• Har intresse för förändringsarbete och utveckling
• Behärskar svenska i både tal och skrift.
• Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C292990". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Biträdande avdelningschef
Marlena Hammer marlena.hammer@regionvasterbotten.se 073-599 36 20 Jobbnummer
9634390