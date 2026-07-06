Biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog, Laboratoriemedicin sjukhus Motala
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Motala Visa alla biomedicinjobb i Motala
2026-07-06
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Du som är på väg ut i arbetslivet eller redan har jobbat några år som BMA/Medicinsk biolog - Välkommen att söka till oss på Laboratoriemedicin sjukhus Motala.
Vårt erbjudande
Skulle du vilja ha ett roligt, stimulerande och flexibelt arbete i en multi-disciplinär och högteknologisk miljö med möjlighet att utveckla dig inom flera kompetensområden? Då har du hittat rätt.
Vi kan erbjuda dig just detta i en verksamhet vars mål, dag som natt, är att varje minut göra skillnad och bidra till att liv räddas. Tillsammans med erfarna medarbetare kommer du att växa i din roll som biomedicinsk analytiker eller medicinsk biolog och fortsätta att driva vår verksamhet framåt i den takt som krävs för att möta vårdens krav. Det finns möjlighet till kompetensutveckling då du utöver det dagliga rutinarbetet kan fördjupa dina kunskaper inom olika ansvarsområden.
Läs gärna om dina förmåner hos oss. Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Du kommer att få jobba i en omväxlande laboratorieverksamhet. Vi har dygnet-runt-verksamhet som innefattar områdena allmänkemi, immunokemi, hematologi, koagulation, transfusionsmedicin och en del mikrobiologi. Under dagtid vardagar har vi även provtagning och en antikoagulations-mottagning för patienter. Utöver detta handleder vi också studenter från Linköpings universitet. Arbetspassen varierar mellan dag/kväll/natt/helgarbete vilket ger dig variation i dina arbets-uppgifter.
Arbetsgrupp
Som medarbetare inom laboratoriemedicin kommer du att bli en del av ett fantastiskt gäng. Där idéer, problem och kreativa lösningar bollas med så väl medarbetare som ledning. Eftersom vi är ett mindre sjukhuslaboratorium med 17 anställda så kommer du få chansen att arbeta med omväxlande uppgifter. Hos oss arbetar du i ett öppet klimat där du deltar i arbetet med ständiga förbättringar för utveckling av arbetsplatsen tillsammans med trevliga medarbetare.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker eller har examen som medicinsk biolog. Introduktion och upplärning anpassas utifrån din studie- och yrkesbakgrund. Det är meriterande med kurser inom serologi.
Som person gillar du att ha många bollar i luften. Du är även serviceinriktad, kvalitetsmedveten och strukturerad samt kan prioritera ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Arbetet kräver att du kan arbeta självständigt likväl som att arbeta i team. Du har god samarbetsförmåga och förväntas vara engagerad, initiativtagande och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidaretjänst på 100%, med tillträde efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040), https://www.regionostergotland.se/ro/jobb-och-utbildning/lediga-jobb
Lasarettet i Motala (visa karta
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591 85 MOTALA Arbetsplats
Laboratoriemedicin sjukhus Kontakt
Elanor Falk, SACO 010-1047666 Jobbnummer
9994033