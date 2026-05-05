Biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog
2026-05-05
Skulle du vilja ha ett roligt, stimulerande och flexibelt arbete i en mångfacetterad (multidisciplinär) och högteknologisk miljö med möjlighet att utveckla dig inom flera kompetensområden? Då har du hittat rätt!
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
På laboratoriemedicin sjukhus gör ditt arbete verkligen skillnad och bidrar till god vård, rätt diagnos och att liv räddas. I vårt analysutbud hanterar vi flera olika områden såsom allmänkemi, läkemedelsanalyser, mikrobiologi, hematologi, morfologi, proteiner, hormoner, immunokemi, molekylärbiologi samt koagulation.
Vi är en verksamhet i förändring där stora delar av vår instrumentpark nu moderniseras och byts ut där vi vill rekrytera medarbetare som brinner för området klinisk kemi. Vi söker dig som tycker att varje decimal är värd att titta på och varje cell viktig nog att räkna. Tillsammans med erfarna medarbetare kommer du att växa i din roll som biomedicinsk analytiker eller medicinsk biolog och fortsätta att driva vår verksamhet framåt i den hastighet som krävs för att bemöta vårdens krav.
Dina arbetsuppgifter
Som medarbetare inom laboratoriemedicin sjukhus kommer du bli en del av ett fantastiskt gäng. Vi är en arbetsplats med visioner, högt till tak, mångfald och arbetsglädje. Du kommer få möjlighet att testa dina färdigheter och fortsätta utvecklas. Tillsammans med din närmaste chef sätter du upp personliga mål som gynnar både dig och verksamheten.
För dig som är intresserad av att fördjupas inom apparatur och metoder kan det med tiden finnas möjlighet till det. Handledning av studenter från Linköpings universitet är också ett naturligt förekommande arbetsmoment i vår verksamhet.
Arbetspassen varierar och kan förläggas både dag/kväll/natt/helgarbete vilket ger dig variation i dina arbetsuppgifter. Det är meriterande om du kan tänka dej att arbeta natt.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker eller medicinsk biolog. Introduktion och upplärning anpassas utifrån din studie- och yrkesbakgrund.
Som person är du serviceinriktad, kvalitetsmedveten och strukturerad samt kan prioritera ditt arbete på ett effektivt och noggrant sätt. Arbetet kräver att du både kan arbeta självständigt likväl som att arbeta i team. Du har god samarbetsförmåga och förväntas vara engagerad, initiativtagande och tillsammans med övriga medarbetare bidra till att utveckla verksamheten.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder vikariat med tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen att söka till oss och vårt glada gäng på Laboratoriemedicin sjukhus US!
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en hälsodeklaration.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
581 85 LINKÖPING Arbetsplats
Laboratoriemedicin sjukhus Kontakt
Christina Berglund, Naturvetarna 010-1034490 Jobbnummer
9893304