Biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog
2026-02-13
Välkommen att bli en del av en arbetsplats som värnar om varandra och har roligt ihop! Klinisk immunologi och transfusionsmedicin (KITM) är en laborativ ackrediterad specialitet och utgör en del av Diagnostikcentrum i Region Östergötland.
Här arbetar cirka 90 personer inom yrkeskategorierna biomedicinsk analytiker, biolog, sjuksköterska, undersköterska och läkare. Inom transfusionsmedicin utförs blodgrupperingar och antikroppsutredningar samt beredning och tillverkning av blod-komponenter. Denna del av verksamheten erbjuder diagnostik dygnet runt och bemannas därför 24/7.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om karriärstegen för biomedicinsk analytiker och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog och som vill arbeta inom den del av vår verksamhet som utgör området transfusionsmedicin. Arbetet består i att utföra blodgrupps-serologiska undersökningar så som blodgruppering, antikropps-identifiering och förenlighets-prövning. I arbetet igår även omhändertagande samt beredning av blodprodukter samt handledning av studenter. Kan även bli aktuellt med visst arbete med immunologiska analyser. Tillsammans med erfarna kollegor kommer du med tiden ha möjlighet att växa i din roll kunna medverka till att driva verksamheten framåt. Beroende på intresse samt kompetens finns stora möjligheter att fördjupa sig och ansvara för inom mer specifika områden. Som nyanställd genomgår du ett introduktionsprogram under vägledning av erfarna kollegor.
Arbetstiden varierar och kommer förläggas mellan dag, kväll och natt beroende på placering, vilket ger omväxling och variation i dina arbetsuppgifter.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker/medicinsk biolog och har en godkänd utbildning inom transfusionsmedicin. Tidigare erfarenheter av laborativt arbete är meriterande.
Du har goda kunskaper i svenska både i språk och skrift.
Vi söker dig som är flexibel vilket för vår verksamhet handlar om att kunna anpassa sig efter rådande situation och kunna ändra fokus vilket är avgörande då oförutsägbara händelser uppstår dagligen. Vi arbetar nära varandra och behöver ha en god kommunikation för att lyckas lösa de uppgifter vi möter i vardagen. Därmed passar tjänsten dig som trivs med samarbete och är lyhörd samt kommunikativ med både kollegor, kunder, patienter och anhöriga.
Ansökan och anställning
Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in ansökan så snart som möjligt. Även intervjuer sker löpande.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
