Biomedicinsk analytiker/ medicinsk biolog
Region Östergötland / Biomedicinjobb / Norrköping Visa alla biomedicinjobb i Norrköping
2025-10-20
Vi söker dig som tycker att varje decimal är värd att titta på och varje cell viktig nog att räkna.
Tillsammans med erfarna medarbetare kommer du att växa i din roll som biomedicinsk analytiker eller medicinsk biolog och fortsätta att driva vår verksamhet framåt i den hastighet som krävs för att bemöta vårdens krav.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om karriärstegen för biomedicinsk analytiker och om dina förmåner hos oss.
På laboratoriemedicin sjukhus gör ditt arbete verkligen skillnad och bidrar till god vård, rätt diagnos och att liv räddas. I vårt analysutbud hanterar vi flera olika områden såsom allmänkemi, blodgruppsserologi, mikrobiologi, hematologi, immunokemi, molekylärbiologi samt koagulation. Vi utför även länets pollenrapporter. Vi har förmånen att handleda studenter från Linköpings universitet, våra framtida arbetskamrater.
Arbetsgrupp
Som medarbetare inom laboratoriemedicin sjukhus kommer du bli en del av ett fantastiskt gäng. Vi är en arbetsplats med visioner, högt till tak, mångfald och arbetsglädje. Du kommer få möjlighet att testa dina färdigheter och fortsätta utvecklas. Tillsammans med din närmaste chef sätter du upp personliga mål som gynnar både dig och verksamheten. Arbetspassen varierar och kan förläggas både dag/kväll/natt/helgarbete vilket ger dig variation i dina arbetsuppgifter.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker eller biolog med kandidatexamen inom medicinsk biologi. Erfarenhet av laborativt arbete är meriterande. Mycket goda kunskaper inom det svenska språket är ett krav, såväl muntligt, skriftligt som läsförståelse.
Som person är du flexibel och kan prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt, du tar ansvar för din uppgift och vill driva verksamheten framåt. Du har god samarbetsförmåga och pedagogisk insikt, du kan arbeta både självständigt och i grupp och ser möjligheter i förändringar samt är serviceinriktad. Att arbeta kvalitetsmedvetet i enlighet med uppsatta kvalitetsmål är en självklarhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Ansökan och anställning
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
