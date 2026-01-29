Biomedicinsk analytiker med specialistansvar för Provinlämningen
Vill du få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med trevliga och engagerade kollegor? Då kan detta vara arbetet för dig!
Om arbetet
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker som specialist-BMA till sektionen för provinlämningen i Halmstad.
Uppdraget som specialist-BMA innebär att du har särskilt ansvar inom sektionen och förväntas att:
- Svara för daglig drift och att aktuella arbetsbeskrivningar finns.
- Svara för rutiner för handledning och behörighet.
- Medverka vid länsövergripande drift- och avstämnings-möten.
- Medverka vid inkörning av instrument.
- Bidra till verksamhetens kontinuerliga förbättringsarbete enligt lean-metodiken.
- Bedriva sektionens verksamhet enligt standard ISO 15189 för medicinska laboratorier.
Arbetet innebär även ett klinik- och länsövergripande samarbete med specialist-BMA och övriga kollegor i olika yrkeskategorier samt upprätthålla en god dialog med övriga aktörer inom Region Halland. Du har även intresse i att utveckla och vårda relationen med transport och med övrig personal på avdelningar som lämnar sina prover till oss för analys eller vidarebefordran till externt laboratorium. Som specialist-BMA har Du stora möjligheter att påverka sektionens verksamhet och att utvecklas i din yrkesroll.
Om arbetsplatsen
Vid avdelningen för klinisk kemi i Halmstad bedriver vi en högteknologisk verksamhet i ständig utveckling. Det finns ett stort analysutbud med sektioner för provinlämning, allmän/immunkemi, hematologi, koagulation, protein/allergi, specialkemi, molekylärbiologi och provtagning.
Vår största personalkategori är biomedicinska analytiker, men du kommer även att ha laboratorieassistenter, undersköterskor, medicinska sekreterare, molekylärbiologer, sjukhuskemister och läkare som arbetskamrater. Vi har en mycket bra sammanhållning i personalgruppen och ser fram emot att få en ny kollega.
Inom Medicinsk diagnostik finns ett bra samarbete inom och över specialitetsgränserna, allt för att våra patienter ska få bästa möjliga diagnostik och för att skapa flödeseffektiva processer.
Du kommer arbeta väldigt flexibelt hos oss och bemanna sektioner som ingår i jour. Arbetstiden är förlagd till dag, kväll, helg.
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med högskoleexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap alternativt är legitimerad biomedicinsk analytiker med laboratorieassistentexamen.
Arbetet hos oss innebär att du kommer att arbeta självständigt men också vara del av ett större team. Vi ser att du som söker har god samarbetsförmåga, är strukturerad, kvalitetsmedveten. Det är meriterande med erfarenhet av preanalytiskt arbete. Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Stor vikt kommer att fästas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du trivs och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-yrken/biomedicinsk-analytiker?mtm_campaign=RH_yrkessida_bma_jobbannonser.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
