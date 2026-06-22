Biomedicinsk analytiker med specialistansvar för Hematologi
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2026-06-22
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Vill du få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll tillsammans med trevliga och engagerade kollegor? Då kan detta vara en tjänst för dig!
Om arbetet
Vi söker nu en biomedicinsk analytiker med specialistansvar till sektionen för hematologi i Varberg.
Uppdraget som specialist-BMA innebär att du har särskilt ansvar inom sektionen och förväntas bland annat att:
Svara för daglig drift och att aktuella arbetsbeskrivningar finns
Handleda och examinera kollegor samt se till att rutiner för handledning och behörighet är uppdaterade
Medverka vid länsövergripande drift- och avstämnings-möten
Medverka vid utveckling av metoder samt inkörning av instrument
Att uppmuntra och utveckla förslag till förbättringar samt stimulera kompetensutveckling
Arbetet innebär även samarbete med länsövergripande Processledare för hematologi och övriga kollegor i olika yrkeskategorier samt upprätthålla en god dialog med övriga aktörer inom Region Halland. Som specialist-BMA har du stora möjligheter att tillsammans med processledaren påverka sektionens verksamhet och att utvecklas i din yrkesroll.
Du kommer att arbeta både dag, kväll och helg.
Om arbetsplatsen
Klinisk kemi och Transfusionsmedicin i Varberg är en välutrustad och dynamisk avdelning där vi erbjuder ett brett analysutbud och arbetar med ständig utveckling av kvalitet och metodik. Hos oss är sammanhållningen stark, beslutsvägarna korta och arbetsglädjen hög. Verksamheten bedrivs enligt standard ISO 15189 för medicinska laboratorier.
Klinisk kemi och transfusionsmedicin Halland ingår i Medicinsk diagnostik Halland som tillhör förvaltningen ADH, Ambulans, Diagnostik och Hälsa. Vi har verksamhet vid sjukhusen i Halmstad, Varberg, Kungsbacka och Falkenberg. Vi är cirka 150 medarbetare i Halland och i Varberg arbetar drygt 50 personer. Den största personalkategorin är biomedicinska analytiker men du kommer även att ha laboratorieassistenter, sjuksköterskor, undersköterskor, administrativ personal, sjukhuskemister och läkare som arbetskamrater. Verksamheten är öppen dygnet runt.
Vår verksamhet är i ständig utveckling och vi är en ackrediterad verksamhet vilket ställer höga krav på kompetens, dokumentation och kvalitetssystem.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med högskoleexamen i biomedicinsk laboratorievetenskap alternativt är legitimerad biomedicinsk analytiker med laboratorieassistentexamen med erfarenhet som biomedicinsk analytiker >3 år kombinerad med dokumenterad kunskap inom aktuellt specialistområde. Vi ser även att du som söker har god samarbetsförmåga, är strukturerad, kvalitetsmedveten. Goda kunskaper i det svenska språket är ett krav.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Intervjuer är planerade till den 12/8.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som biomedicinsk analytiker här.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Sjukhuset Varberg (visa karta
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432 81 VARBERG Arbetsplats
Klinisk kemi Varberg Jobbnummer
9971739