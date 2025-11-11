Biomedicinsk analytiker med inriktning Klinisk fysiologi
2025-11-11
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Är du Biomedicinsk analytiker och sugen på en ny utmaning?
Klinisk fysiologi är en serviceverksamhet med remittenter från hela Västra Götaland.
Verksamheten har öppet under dagtid, vardagar. Oavsett vilken tomt du arbetar på kan du förvänta dig en hög teknologisk standard och kvalitetsmedvetenhet.
Vi är cirka 190 anställda som tillsammans handhar ett brett utbud av undersökningsmetoder inom ultraljud (hjärta, kärl, njurar), nuklearmedicin inklusive; PET/CT och PET/MR samt arbets-/och lungfysiologi. Vi arbetar i team med BMA-kollegor, röntgensjuksköterskor, läkare och administratörer. Som medarbetare vill vi ge dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och använder för det, en karriärutvecklingsmodell.Om tjänsten
Som BMA på Klinisk Fysiologi får du både bredd och möjlighet att specialisera dig inom någon av våra metoder. Du trivs i en händelserik verksamhet med både rutinarbete och möjlighet att vara med att utveckla verksamheten på en av landet största klinfys-avdelningar. Klinisk fysiologi Sahlgrenska har verksamhet på samtliga tre sjukhustomter Sahlgrenska, Östra och Mölndal där även Barnfysiologen på Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus ingår i verksamheten. Även om du har din huvudsakliga placering på en av tomterna så finns möjlighet att tjänstgöra i hela vår verksamhet.
Låter det som något för dig? Då är du välkommen att söka till oss!
Om dig
Vi söker dig som är biomedicinsk analytiker med svensk legitimation. Erfarenhet av arbete inom klinisk fysiologi eller nuklearmedicin är meriterande. Kompetenser vi värdesätter är att du är noggrann och ansvarsfull.
Du har god samarbetsförmåga, en uttalad servicekänsla och kan arbeta både självständigt och i grupp. Eftersom undersökningar kan vara av akut karaktär önskar vi att du är strukturerad och har en god problemlösningsförmåga. Arbetet kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
