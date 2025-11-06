Biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi
2025-11-06
Fysiologiska kliniken i Norrköping har ett arbetssätt där patientfokus, teamarbete, helhetssyn och servicetänkande är viktigt i alla led och där medarbetarnas delaktighet i förbättrings- och förändringsarbeten är en självklarhet.
Fysiologiska kliniken ingår som självständig klinik i Hjärtcentrum i Östergötland.
Vårt erbjudande
Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt. Vi erbjuder moderna miljöer och teknologi som ligger i framkant, med effektiva system och verktyg. I vårt arbete möter vi patienter och närstående och skapar förutsättningar för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt.
Dina arbetsuppgifter
Arbetet som biomedicinsk analytiker är centralt i vår verksamhet. I våra arbetsuppgifter ingår diagnostiska undersökningar med stora volymer av ultraljud inom hjärta och kärl på både inneliggande och polikliniska patienter. Vi utför även arbetsprov, spirometri och neurofysiologiska undersökningar som EEG samt sömnapné. Vi har ett nära samarbete med sjukhusets kardiologiska klinik och kärlmottagning. I arbetet ingår en del handledning och undervisning då vi har ett kontinuerligt utbildningsuppdrag för studenter på grundprogrammen likväl som ST-läkare.
Vi erbjuder dig ett arbete i ständig utveckling och där du får ta ansvar och egna initiativ.
På fysiologiska kliniken blir du en del av ett team som kännetecknas av ett tätt samarbete mellan olika yrkesgrupper. Vårt gemensamma mål är att ständigt utveckla och säkra högsta möjliga kvalitet i vår verksamhet. Våra biomedicinska analytiker har ett varierande arbete och vi har en bra sammanhållning inom hela kliniken med extra fokus på ett hållbart arbetsliv.
Arbetsgrupp
Fysiologiska kliniken ingår som självständig klinik i Hjärtcentrum i Östergötland. På kliniken är vi cirka 30 medarbetare, varav majoriteten är biomedicinska analytiker. Vårt mål är att bedriva modern klinisk fysiologisk diagnostik av hög kvalitet och god tillgänglighet. Vår verksamhet utvecklas kontinuerligt och vi söker dig som vill bli en del av vårt team.
Om dig
Du är legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Erfarenhet av ultraljudsundersökningar av hjärta är meriterande då detta utgör en stor del av vårt arbete.
Den dagliga kontakten med människor ställer höga krav på en god kommunikativ- och samarbetsförmåga. För att trivas hos oss behöver du vara flexibel och ha god social kompetens. Som person tycker du om att arbeta med andra människor, är positiv, engagerad, ansvarstagande och medverkar till en god arbets- och lärmiljö. Du gillar att arbeta i team, tycker att förändrings-arbete är viktigt och vill aktivt delta i klinikens fortsatta utveckling genom att lyfta tankar och idéer för att föra verksamheten framåt.
