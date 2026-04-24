Biomedicinsk analytiker med hjärta för klinisk fysiologi
Skaraborgs Sjukhus - där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg - och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker med ett hjärta som klappar extra för klinisk fysiologi? Letar du efter en stimulerande arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och bredda din kompetens? Då är du varmt välkommen till oss!
På Kliniskt fysiologiskt laboratorium vid Skaraborgs Sjukhus är vi en del av den kardiologiska verksamheten inom verksamhetsområde 8. Vi utför diagnostiska undersökningar på patienter med symtom från hjärta, lungor, hjärna och kärl och har hela Skaraborg som vårt upptagningsområde.
Hos oss finns stora möjligheter till varierande arbetsuppgifter, och vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsplats där du får arbeta med avancerad medicinsk teknik i en högspecialiserad miljö. Vi är ett engagerat team på 15 biomedicinska analytiker, 1 undersköterska och 6 medicinska sekreterare som arbetar tätt ihop med läkare från kardiologen och andra specialistområden. Vi är en viktig del av sjukhusets verksamhet och strävar alltid efter att utveckla och förbättra vårt arbete.Publiceringsdatum2026-04-24Dina arbetsuppgifter
Utföra diagnostiska fysiologiska undersökningar såsom arbetsprov, ultraljud hjärta/kärl, långtids-EKG, lungfunktionsmätningar, EEG och pacemakermottagning.
Arbeta tvärprofessionellt tillsammans med kardiologer, lungspecialister, kärlkirurger och annan sjukhuspersonal.
Bidra till en lärande och utvecklande arbetsmiljö där kompetens- och verksamhetsutveckling är en naturlig del av vardagen.
Hantera och använda avancerad medicinsk teknik i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Intresse för utveckling, nytänkande och en positiv inställning till förändring.
Kvalitetsmedveten, ansvarskännande och bidrar till en god arbetsmiljö.
Erfarenhet inom klinisk fysiologi är meriterande men inget krav.Övrig information
Vi lägger stort vikt vid personliga egenskaper och ser fram emot att träffa dig. Vi intervjuar löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
)
541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 8, Klinfys lab Kontakt
Anna-Carin Karlén, enhetschef 0500-431244
9875322