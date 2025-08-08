Biomedicinsk analytiker med fysiologisk inriktning
Klinisk fysiologi & nuklearmedicin Sörmland
Just nu söker vi biomedicinska analytiker till våra verksamheter i Eskilstuna, Nyköping eller Katrineholm.
Är du erfaren? Utmärkt! Din kunskap och kompetens vill vi ta vara på. Vi söker dig, med goda kunskaper och erfarenhet och som vill nå ett steg längre i din yrkesutveckling.
Är du ny i yrket? Toppen! Din nyfikenhet på det nya arbetet vill vi ta vara på. Detta är en utmärkt möjlighet för dig att komma in i vårat gäng och få en bred kompetens och goda utvecklingsmöjligheter inom yrket.Publiceringsdatum2025-08-08Om företaget
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin är en länsklinik med verksamhet på länets tre somatiska sjukhus, belägna i Eskilstuna, Nyköping och Katrineholm. Inom länet har vi en bred klinisk fysiologisk verksamhet, med bland annat diagnostik inom hjärta, kärl och lungor. Vi bedriver diagnostik inom neurofysiologi i samarbete med Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi har även nuklearmedicinsk verksamhet i Eskilstuna. Kliniken bygger på en god samverkan mellan våra enheter.
Kvalitets- och metodutveckling är ett ständigt pågående arbete där alla medarbetare deltar för att förbättra och utveckla. Alla har möjlighet och uppmuntras att vara med i det arbetet, vilket vi ser som en framgångsfaktor.
Det finns möjlighet att specialisera och utveckla sig inom specifika metoder och förvärva svarskrivningsrättigheter.
Vi är en arbetsgrupp med positiv anda som gärna delar med oss av vår kunskap. Vi söker dig som har teamkänsla och vill ha ett omväxlande arbete på en klinik som har det mellanstora sjukhusets alla fördelar av både bredd och spets.
Om du vill arbeta på en spännande arbetsplats med ett positivt socialt klimat då ska du söka dig till oss. Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker utför du klinisk fysiologisk diagnostik. Det innebär att du bland annat kommer arbeta med några av följande undersökningar; ekokardiografi, ultraljud på kärl, arbets-EKG, långtids-EKG, spirometri samt neurofysiologiska undersökningar som EEG och ENG. Möjlighet finns även att arbeta inom Nuklearmedicinska verksamheten. Vi arbetar med såväl akut som planerad verksamhet på både barn och vuxna. Tjänsteort och inriktning på tjänst utformas efter klinikens behov och sökandes intresse.
Din kompetens
Vi söker dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker (BMA) och som vill vara med att forma verksamheten och arbetsgruppen. Vi letar efter dig som önskar ta ansvar för utveckling och skapa engagemang och delaktighet.
Vi ser att du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt ett professionellt förhållningssätt. Du är serviceinriktad, lösningsorienterad, noggrann och trivs med teamarbete samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter.
Du har goda kunskaper i svenska, vilket motsvarar svenska C.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid eller enligt överenskommelse. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Helena Rikardsen, 070-573 93 60, helena.rikardsen@regionsormland.se
Vårdenhetschef Anna Persson, 076-697 77 91, anna.persson@regionsormland.se
Facklig företrädare Vårdförbundet, Tamarah Al-Sabbagh och övriga fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på klinisk fysiologi och nuklearmedicin!
Välkommen med din ansökan och CV senast 2025-08-31.
Intervjuer kan komma ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
