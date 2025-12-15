Biomedicinsk analytiker/ Laboratorieingenjör till Klinisk Mikrobiologi
Region Stockholm / Biomedicinjobb / Stockholm Visa alla biomedicinjobb i Stockholm
2025-12-15
Har du ett intresse för mikrobiologi, diagnostik och söker nya utmaningar? Är du BMA eller
laboratorieingenjör? Då har vi tjänster för dig!
Du erbjuds
att arbeta med diagnostik på ett av landets största och mest framstående mikrobiologiska laboratorier
ingå i ett team med hög kompetens och fin sammanhålling där alla stöttar varandra
ett stimulerande och utvecklande arbete med varierande arbetsuppgifter, teknik i framkant och goda möjligheter till fördjupande kunskaper inom klinisk mikrobiologi
en attraktiv arbetsplats med ett öppet arbetsklimat, engagerade kollegor samt ett coachande ledarskap som uppmuntrar till delaktighet och ett gott medarbetarskap
möjligheteten att kompetensutvecklas genom att till exempel ansvara för utrustning,
diagnostikområden eller andra uppdrag/projekt som finns i verksamheten och att delta i undervisning av kollegor och studenter
Läs mer här om kompetensstege för Biomedicinsk analytiker (BMA) Biomedicinska analytiker inom laboratoriemedicin i klinisk diagnostik
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2025-12-15Om tjänsten
Inom Klinisk mikrobiologi diagnostiserar vi infektioner orsakade av virus, bakterier, svampar och parasiter. Vi tar emot prov från hela Stockholmsregionens sjukhus, vårdcentraler och mottagningar men är även en nationell resurs för diagnostik. I denna rekrytering söker vi medarbetare för både tillsvidareanställning och vikariat inom enheter för bakteriologi och enheter för virologi med placering i Huddinge eller Solna.
Bakteriologi
På sektionen för bakteriologi diagnostiserar vi framför allt infektioner genom att odla, analysera eller mikroskopierna prover. Provhantering ställer krav på ett praktiskt handlag och intresse för manuellt laborativt arbete. Majoriteten av våra prover odlas vid vår automatiserade odlingsbana där även avläsningen sker digitalt och tolkas manuellt.
Du kommer att arbeta i det dagliga diagnostiska arbetet med fokus på odling, art- och resistensbestämning av kliniskt relevanta fynd och så småningom självständigt göra avancerade bedömningar av odlingarna. En del av våra prover analyseras med molekylärbiologiska metoder genom extraktion och kvalitativ påvisning av DNA och RNA från virus, bakterier och svampar. På arbetsplatsen arbetar du i nära samarbete med molekylärbiologer/mikrobiologer och läkare.
Sektionens arbete utförs under dagtid måndag till fredag samt under helg- och kväll.
Virologi
På sektionen för virologi diagnostiserar vi infektioner framförallt med hjälp av olika serologiska och molekylärbiologiska metoder. På arbetsplatsen arbetar du i nära samarbete med molekylärbiologer och läkare.
Arbetsuppgifterna på sektionen består främst av att:
Registrera och hantera kliniska prov från laboratoriets beställare. Vi använder ett elektroniskt system för registrering av samtliga prov som kommer till laboratoriet.
Manuell pipettering bland annat vid spädningar och alikvotering.
Utföra serologiska och molekylärbiologiska analyser på kliniska prov samt blodgivare. Arbetet sker främst på mellanstora instrumentplattformar eller större automatiserade system, vilket kräver handlag med teknisk utrustning. Viss annan metodik används i mindre utsträckning, exempelvis odling.
Tolka och rapportera laboratoriets analyssvar till beställare. Ett eget intresse av att sätta sig in i sjukdomsbilden är en fördel.
Sektionens arbete utförs under dagtid måndag till fredag samt visst arbete under dagtid lördagar (cirka en gång varannan månad).
Vi söker dig som
Tar ansvar för din uppgift
Anpassar dig till ändrade omständigheter, ändrar synsätt och förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar
Arbetar bra med andra människor, kommunicerar och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt
Är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard samt lägger stor vikt vid att leva upp till dessa. KvalifikationerKvalifikationer
Legitimerad biomedicinsk analytiker alternativt högskoleexamen om minst 180 hp inom relevant område (naturvetenskapligt arbete, biomedicin, molekylärbiologi).
God datavana
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift motsvarande minst nivå C1 enligt GERS-skalan
Meriterande:
Gedigen erfarenhet av laborativt arbete
Erfarenhet av arbete på kliniskt mikrobiologiskt laboratorium eller annan liknande ackrediterad verksamhet
Erfarenhet av bakteriologiska odlingsmetoder, samt art- och resistensbestämningsmetoder
Erfarenhet av att tolka serologiska analysresultat
Erfarenhet av molekylärbiologiska analysmetoder
Erfarenhet av att formulera och skriva arbetsdokument.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
