Biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent, klinisk patologi och cytologi
Region Gävleborg, VO Laboratoriemedicin / Biomedicinjobb / Gävle Visa alla biomedicinjobb i Gävle
2025-10-28
Laboratoriemedicin Gävleborg är Region Gävleborgs kompetens- och utförarorganisation för diagnostik av patientprover. Vår målsättning är att vara den naturliga samarbetspartnern inom diagnostik och kunskap relaterad till bakteriologi, virologi, immunologi, klinisk kemi, transfusionsmedicin, patologi och cytologi.
På enheten för klinisk patologi och cytologi är vi stolta över vårt arbete som bidrar till rätt förutsättningar för patientens vård. Hos oss arbetar cirka 45 medarbetare som skapar mångfald genom olika bakgrund, kunskap och erfarenhet. Vi tar tillvara på varandras kompetens, vilket bidrar till en lärande kultur där alla är delaktiga i verksamhetens utveckling. Vi ligger i framkant vad gäller tekniska lösningar inom patologi, med många automatiserade arbetsmoment, digital diagnostik samt ett arbetssätt som inkluderar task-shifting och varierande arbetsuppgifter inom utskärning och vidare analysmetoder.
Kom och gör skillnad tillsammans med oss och bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent inom klinisk patologi och cytologi erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete. Här finns goda möjligheter att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom utskärning av histologiska preparat, diverse färgningsmetoder som immunhistokemi samt molekylärpatologi. Vi är även en ackrediterad verksamhet.
Som biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent kommer du bland annat att arbeta med
• utskärning av histologiska preparat
• diverse cellfärgningsmetoder och avancerad apparatur
• immunofluorecens samt molekylära analyser.
Hos oss får du
• arbeta kontinuerligt med utveckling och kvalité
• goda möjligheter att utvecklas i yrkesrollen och bredda din kompetens
• arbeta i en högteknologisk miljö, tillsammans med ett engagerat team - för vår gemensamma patient.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet. Läs mer här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du är kvalitetsmedveten och ansvarsfull. Du har förmågan att planera och prioritera ditt arbete effektivt samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du är riskmedveten och arbetar strukturerat med dina arbetsuppgifter samtidigt som du visar initiativ genom att ta ansvar och aktivt ta tag i det som behöver göras. Vidare är du kommunikativ, lyhörd och samarbetsinriktad.
I rollen som biomedicinsk analytiker/laboratorieassistent ska du ha
• legitimation som biomedicinsk analytiker eller ha eftergymnasial utbildning med likvärdig kompetens
• förmåga att kommunicera väl på svenska i både tal och skrift.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av histopatologiskt laboratoriearbete.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
