Biomedicinsk analytiker/ laboratorieassistent - mikrobiologisk i - Minervax AB - Biomedicinjobb i Lund

Minervax AB / Biomedicinjobb / Lund2021-04-13Om MINERVAXMinervaX är ett snabbt växande och internationellt orienterat vaccinföretag som har sitt huvudkontor i Köpenhamn och nyligen etablerad laborativ verksamhet i Lund. Företaget utvecklar ett vaccin för att förebygga livshotande infektioner hos nyfödda barn orsakade av Grupp B streptokocker. Vaccinets målgrupp är gravida kvinnor och vaccinationen syftar till att ge upphov till antikroppar som förs över till fostret via moderkakan. Kliniska fas I studier som involverat 300 vuxna friska kvinnor har avslutats och kliniska fas II studier med vaccination av gravida kvinnor har nyligen påbörjats. Resultaten från dessa studier visar att vaccinet är säkert och att det ger upphov till höga nivåer av skyddande antikroppar (läs mer på www.minervax.com). TjänstebeskrivningSom en del av expansionen i Sverige söker vi nu en biomedicinsk analytiker, laboratorieassistent eller mikrobiologisk laborant, med erfarenhet från mikrobiologiskt laborativt arbete, till vårt Lund-baserade laboratorium. Verksamheten i Lund är just nu under uppbyggnad, vilket innebär att du kommer att ha en aktiv roll i verksamhetens initiala etablering. Du kommer att ingå i ett team om 6-7 personer som ansvarar för olika mikrobiologiska och immunologiska analyser av prover från företagets pågående kliniska studier. Arbetet inkluderar även sammanställning och rapportering av analysresultat vilket innebär att viss vana av datorarbete krävs. Andra arbetsuppgifter som ingår i tjänsten är daglig tillsyn av material och analysinstrument, beställningar, samt att föra register över kliniska prover och reagens.Utbildning och bakgrundVi ser att du är utbildad laboratorieassistent, biomedicinsk analytiker eller mikrobiolog samt att du har minst ett par års erfarenhet av medicinskt mikrobiologiskt laboratoriearbete. God sterilteknik är ett krav. Erfarenhet från immunologiska analysmetoder, tex ELISA, och molekylärbiologiska metoder är meriterande.2021-04-13Minervax erbjuder dig en spännande och utmanande tjänst i ett snabbt växande och internationellt orienterat företag. Du kommer att ha en aktiv roll i etableringen av företagets laborativa verksamhet i Lund. Som person är det viktigt att du är ansvarstagande, noggrann, strukturerad och flexibel. Eftersom enheten i Lund åtminstone initialt kommer att vara begränsad till 6-7 personer är det viktigt att du trivs med att arbeta i ett team av den storleken och att du är bra på att samarbeta.Rekryteringsarbetet kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan så snart som möjligt!Sista dag att ansöka är 2021-05-13Minervax ABScheelevägen 2222363 Lund5689372