Biomedicinsk analytiker/Lab.ingenjör eller motsvarande till Klinisk kemi
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin / Biomedicinjobb / Östersund Visa alla biomedicinjobb i Östersund
2025-08-07
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
Laboratoriemedicin inom Region Jämtland Härjedalen är en avancerad diagnostikorganisation med mycket expertkompetens. Organisationen genomgår en förändring och expansion, och vi söker nya kollegor som vill vara med i vår intressanta utvecklingsresa där vi bedriver avancerad medicinsk diagnostik samt forskning och utveckling.
Laboratoriemedicin är en ackrediterad verksamhet med ett stort och varierat diagnostiskt panorama. Här arbetar, och samarbetar, många olika yrkesgrupper och professioner; sjuksköterskor, biomedicinska analytiker, läkare, specialistläkare, kemister, mikrobiologer, undersköterskor, medicinsk biolog, laboratoriebiträden, IT-specialister och receptionister.
Vi ger patienter och remittenter en hög grad av service, dygnet runt, året om.
Klinisk kemi inom Laboratoriemedicin består av sektionerna preanalys, hematologi och allmän kemi. Under jourtid sambemannas enheten med klinisk transfusionsmedicin.Publiceringsdatum2025-08-07Arbetsuppgifter
Vi söker nu 3 biomedicinska analytiker / laboratorieingenjörer till klinisk kemi. Arbetsuppgifterna består av vanligt förekommande arbete på ett kliniskt laboratorium. Här krävs stor noggrannhet och samarbetsförmåga med olika yrkeskategorier och beställare inom vården. Här finns möjligheter för professionell utveckling samt aktivt deltagande i verksamhetens utveckling och metodarbete.
Rotation till andra områden inom enheten sker utifrån verksamhetens behov. Ditt arbete utgör en viktig del i säkerställandet av att patienterna får rätt diagnos och behandling därför är det viktigt med självständighet och trygghet i arbetsutförandet. Du tar ansvar och driver dina arbetsuppgifter i mål på egen hand, kan även anpassa dig och omprioritera när det behövs.
Arbetet innefattar tjänstgöring såväl dagtid som på obekväm arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker eller har annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten enligt ovan. Du har goda kunskaper i svenska och kommunicerar väl i både tal och skrift.
Följande kvalifikationer är meriterande;
* Tidigare klinisk erfarenhet inom klinisk kemi och/eller transfusionsmedicin.
* Erfarenhet av kvalitetsarbete inom ackrediterad verksamhet.
Vi ser att du har god samarbetsförmåga, du kan arbeta självständigt med en flexibel och professionell inställning. Du har även en god initiativförmåga, är kvalitetsmedveten, noggrann, strukturerad och vill bidra till verksamhetens utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Jämtland Härjedalen och möjliggöra god kommunikation med våra sökande, ber vi dig att skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Persr/276/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Laboratoriemedicin Kontakt
Enhetschef klinisk kemi
Anna Bergström anna.bergstrom@regionjh.se 063-15 47 91 Jobbnummer
9449330