Biomedicinsk analytiker Klinisk patologi och genetik, USÖ
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2026-07-28
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Klinisk patologi och genetik ingår i Verksamhetsområde laboratoriemedicin och här jobbar cirka 65 personer och vi utför diagnostik på vävnads- och cellprover åt beställare inom huvudsakligen Örebro län inklusive den högspecialiserade sjukvården. Vi ansvarar också för kallelsesystemet och rutiner för den gynekologiska hälsokontrollen.Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med möjlighet till rotation mellan histo- och molekylärlab. Vi har en hög utvecklingstakt och mycket eget ansvar. Framtida möjligheter till vidareutbildning inom yrket är goda då vi i Örebro har förmånen att, i samarbete med Universitetet, erbjuda vidareutbildning till magister alt master med fördjupning inom de olika labbprocesserna.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad biomedicinsk analytiker. Du har en god samarbetsförmåga, är kvalitetsmedveten och gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter och lära dig nya saker. Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper som ett gott bemötande av kollegor och kunder, ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga och kvalitetsmedvetenhet.Så ansöker du
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Som anställd i Region Örebro län omfattas du av trygga kollektivavtal. Läs mer om villkor och förmåner.
Vi sätter löner individuellt och differentierat. Läs mer om lön och lönestatistik.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Om verksamheten
Verksamhetsområde laboratoriemedicin har ett samlat ansvar för den laboratoriemedicinska service som bedrivs vid laboratorierna inom Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, cytologi och molekylärgenetik. Inom verksamhetsområdet ryms även Sterilteknik. Här arbetar närmare 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare. Tillsammans med 11 000 kollegor kan du skapa ett bättre liv för de vi finns till för. Hos oss finns meningsfulla och samhällsviktiga jobb där du kan göra skillnad i invånarnas vardag, hälsa och livskvalitet. Dygnet runt, året om, ansvarar vi för hälso- och sjukvård, tandvård och länets kollektivtrafik. Vi har också det regionala utvecklingsansvaret i länet och ett uppdrag att bidra till kulturlivet.
Övrig information
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Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2026:597". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164), https://www.regionorebrolan.se/
Box 1613 (visa karta
)
701 16 ÖREBRO Arbetsplats
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Örebro Kontakt
Bitr enhetschef
Fredrika Gustafsson 019-602 60 79 Jobbnummer
10014318