Biomedicinsk analytiker Klinisk kemi, Universitetssjukhuset Örebro
2026-02-27
Är du en stresstålig person som är på jakt efter ett jobb där du får utveckla ditt laboratoriemedicinska intresse? Vi söker just nu en biomedicinsk analytiker till vår verksamhet i Örebro som kan arbeta både självständigt och i team. Här finns goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Låter det intressant? Sök tjänsten redan idag!
Vi är idag drygt 50 medarbetare inom Klinisk kemi, med yrkeskategorier som biomedicinska analytiker, sjukhuskemister och läkare. Basen för vår verksamhet är klinisk rutindiagnostik med över tre miljoner analyser per år. Inom Klinisk kemi bedrivs verksamhet dygnet runt alla dagar i veckan. Vi har implementerat automatiseringsbana som skapar en modern och rationell laboratoriemiljö och ger möjlighet till utveckling. Vår verksamhet är kvalitetssäkrad genom ackreditering av SWEDAC.
Verksamhetsområde laboratoriemedicin har ett samlat ansvar för den laboratoriemedicinska service som bedrivs vid laboratorierna inom Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett. Vi driver en bred verksamhet inom områdena klinisk kemi, bakteriologi, virologi, immunologi, transfusionsmedicin inklusive terapeutisk plasmaferesbehandling, patologi, cytologi och molekylärgenetik. Inom verksamhetsområdet ryms även Sterilteknik. Här arbetar närmare 300 personer med rutindiagnostik, forskning och utveckling samt utbildning.
Universitetssjukhuset Örebro (USÖ) är ett av länets tre akutsjukhus där vi bedriver avancerad sjukvård, forskning och utbildning. Både 2020 och 2019 mottog USÖ tidningen Dagens Medicins prestigefyllda utmärkelse Bästa universitetssjukhus. USÖ vann den tyngsta kategorin medicinsk kvalitet, hade bästa resultat i kategorin tillgänglighet, ekonomi, samt kategorin att undvika trycksår och överbeläggningar. USÖ toppar också resultatet i områdena hjärta, njursvikt och kärlkirurgi. USÖ har cirka 3500 anställda. Vi som arbetar här är mycket stolta över vårt sjukhus och bygger vårt arbete på samarbete, utveckling och professionalism.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Biomedicinsk analytiker Klinisk kemi, Universitetssjukhuset Örebro

Dina arbetsuppgifter
På klinisk kemi består arbetsuppgifterna i huvudsak av laborativt arbete så som bedömning och tekniskt godkännande av analyser inom kemi, immunokemi, hematologi, koagulation, blodgas, proteiner, kromatografi mm. Vi vill att våra medarbetar har en bred kompetens och kan flera olika arbetsuppgifter för att på så vis skapa starkt lag. Du är delaktig i förbättringsarbeten där du kan både påverka arbetssättet och processer.
Hos oss har du bra utvecklingsmöjligheter samt chans att fördjupa sig inom olika ansvarsområden som du är extra intresserad av.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.

Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning mot laboratoriemedicin. Du har god social kompetens, är flexibel och har lätt för att samarbeta med andra. Tjänsten innebär arbete nattetid, antingen som ren nattjänst eller enligt schema där dag-, kväll-, natt- och helgpass ingår.
Du har ett positivt bemötande gentemot våra kunder och kan också förklara och hjälpa dem med frågeställningar. Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt. Det är viktigt att du gillar att arbeta med varierande arbetsuppgifter och lära dig nya saker.
Intervjuer sker fortlöpande.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt län

Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
