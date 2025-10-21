Biomedicinsk analytiker, Klinisk kemi och transfusionsmedicin
Vi erbjuder dig
Kom och bli en del av vårt team där varje dag är en ny möjlighet att växa och göra skillnad.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats med engagerade kollegor och en ständig möjlighet till personlig och professionell utveckling.
Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsstationer inom klinisk kemi och transfusionsmedicin så som allmänkemi, hematologi, koagulation, immunokemi och blodgruppsserologi, preanalys, provtagning och tappningsverksamhet. Under våren och sommaren så analyserar vi även pollen, vilket vi är ensamma om att göra i vår region.
Vår verksamhet är en viktig del i vårdkedjan och vi bedriver verksamhet dygnet runt. Arbetstiderna för aktuella tjänster varierar mellan dag, kväll, natt och helg.
Om dig
Vi letar efter en legitimerad biomedicinsk analytiker eller någon med liknande naturvetenskaplig utbildning. Du är nyfiken, ansvarsfull och redo att ta dig an varierande arbetsuppgifter inom klinisk kemi och transfusionsmedicin. Vi välkomnar både erfarna praktiker och nyutexaminerade talanger som vill växa tillsammans med oss.
Arbetet kräver att du nyfiken, noggrann och välstrukturerad. Du trivs med att arbeta i grupp, är flexibel och kommer med nya tankar och idéer till verksamheten.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom klinisk kemi och transfusionsmedicin. Om du nyutbildad så kommer du få bra stöd i arbetet och en erfarenhet hos oss.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Vår arbetsplats i Västervik är mer än bara ett ställe att jobba på - det är en gemenskap där vi värdesätter arbetsglädje och samarbete. Vi tar stolthet i våra traditioner som "kakfestivalen" och "julgodisparaden", och vi ser fram emot att välkomna nya kollegor till vårt varma och stöttande team. Hos oss får du inte bara ett jobb, utan en plats där du kan växa och göra skillnad varje dag. Det finns möjligheter till att fördjupa sina kunskaper och få ett ökat ansvar.
Vi arbetar med moderna metoder och ett ständigt förbättringsarbete.
Vi ser fram emot att få nya kollegor att bry oss om!
Varmt välkommen att jobba hos oss! Vi tillämpar löpande rekrytering, så välkommen in med din intresseanmälan redan idag!
På Diagnostiskt centrum utförs årligen fler än sex miljoner analyser, undersökningar och behandlingar. Vår länsövergripande verksamhet finns på sjukhusen i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.
Hos oss arbetar 260 medarbetare inom enheterna klinisk patologi, klinisk mikrobiologi, klinisk kemi och transfusionsmedicin, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, smittskydd och vårdhygien samt biobank- och vävnadscentrum. Vi är ett vetenskapligt kompetenscentrum och aktiva inom flera forskningsområden. Här på Diagnostiskt centrum utför vi ett meningsfullt arbete av hög kvalitet och erbjuder en god service.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
