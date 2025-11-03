Biomedicinsk analytiker Klinisk kemi Falun
2025-11-03
Hos oss på Region Dalarna får du ett meningsfullt arbete där du kan göra skillnad. Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna! Att bo och arbeta i Falun medför stora möjligheter till ett aktivt liv. Här finns närhet till natur, kultur och vatten. Region Dalarna arbetar för ett hälsosamt arbetsliv med olika friskvårdaktiviteter.
Laboratoriemedicin i Dalarna består av klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och transfusionsmedicin där vi arbetar gränsöverskridande mellan avdelningarna. Verksamheten är länsövergripande med laboratorier i Avesta, Borlänge, Falun, Ludvika och Mora.
Just nu söker vi en Biomedicinsk analytiker till Klinisk kemi i Falun. Inom Laboratoriemedicin Dalarna arbetar 155 medarbetare varav 50 medarbetare på klinisk kemi i Falun. Klinisk kemi i Falun är en 24/7 verksamhet.
Biomedicinsk analytiker Klinisk kemi FalunPubliceringsdatum2025-11-03Dina arbetsuppgifter
Arbetsområdet är Klinisk kemi och dina arbetsuppgifter kommer att innefatta:
• Självständigt laborativt arbete
• Bedömning och tekniskt godkännande av analyser
• Handledning av studenter
• Rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet
• Kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning
• Vidtagande av erforderliga åtgärder vid avvikande kontrollresultat.
Som biomedicinsk analytiker på Laboratoriemedicin erbjuder vi ett varierande och stimulerande arbete med möjlighet att utvecklas inom flera intressanta områden. Hos oss får du ett flexibelt arbete tillsammans med kunniga kollegor i ett gott samarbetsklimat.
Tjänsten är en schemalagd tjänst som innebär arbete kvällar och helger med en veckoarbetstid på 38:15.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad Biomedicinsk analytiker och har ett intresse för klinisk kemi. Som person är du självständig och ansvarstagande och du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har en bra förmåga att kommunicera och samarbeta med både kollegor och kunder. Du är serviceinriktad och tillmötesgående och bidrar till ett gott arbetsklimat. Arbetet kräver stor noggrannhet och förmåga att arbeta självständigt och i grupp, därför måste Du behärska svenska språket i tal och skrift. Under jourtid är man begränsat med personal vilket gör det extra viktigt att man kan arbeta självständighet och samarbeta med alla.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Välkommen med din ansökan som nyexaminerad eller erfaren biomedicinsk analytiker! Så ansöker du
Har du skyddade personuppgifter? Ansök inte via systemet. Kontakta istället rekryterande chef direkt.
Vi använder främst mail (från mejladress: noreply@regiondalarna.se
) för att göra utskick och kallelser. Kolla din inkorg och även skräppost/SPAM regelbundet under denna tid för att vara säker på att du får all information från oss.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region (Landstinget) Dalarna kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Läs mer om Region Dalarna, vår värdegrund, arbetsmiljö och förmåner, samt vilka kontroller som görs innan anställning: Jobba med oss - Region Dalarna
Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.
Denna tjänst kräver att du har giltig legitimation för det aktuella yrket. Din yrkeslegitimation kommer att kontrolleras mot Socialstyrelsens register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) innan eventuellt erbjudande om anställning. Läs mer här: Registret över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP) - Socialstyrelsen.
Fackliga kontaktuppgifter
Fackförbund - Region Dalarna Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:810". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Dalarna
(org.nr 232100-0180) Arbetsplats
Region Dalarna Kontakt
Rekryterande chef
Christina Asplund +46721416608 Jobbnummer
9586659