Biomedicinsk analytiker, Klinisk Kemi - St.Görans sjukhus
2025-12-18
På Unilabs kombinerar vi ett stort medicinskt kunnande med en stor mänsklig omtanke. Genom våra sätt att arbeta skapar vi ett tydligt kundvärde och tydligt patientvärde. Detta gör vi med hjälp av effektiv diagnostik, hög kvalitet och förstklassig kundservice mot våra patienter och kunder. Vi har gemensamt en vilja att ge de bästa förutsättningar till vård för varje enskild individ och vi tror på att våra medarbetares kompetens, drivkraft och engagemang har en stor del i det mervärdet som vi skapar för samhället i stort.
VAD
Som biomedicinsk analytiker hos oss kommer du arbeta självständigt och ta egna beslut samtidigt som du arbetar i ett lag. Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att analysera prover och leverera korrekta svar i rätt tid, samt vara delaktig i förbättringsarbeten och på så vis påverka både arbetssätt och processer.
Vi satsar på individuell kompetensutveckling och vi vill gärna att våra medarbetare ska ha en bred kompetens och kan ta sig an flera olika arbetsuppgifter. För oss är det ett sätt att bygga starka team med lagarbete och ett samarbetsklimat där vi hjälper varandra i vardagen.
VEM
På Unilabs väger inställning lika tungt som kompetens. Vi tror därför att du som person har en stark personlig driftkraft och ett öppet och flexibelt sinne med en förmåga att hitta nya lösningar. Vi tror även att du är social, kommunikativ och har lätt för att samarbeta och tillföra arbetsglädje bland dina arbetskamrater. Vi ser också att du är ansvarsfull, jobbar strukturerat och är stresstålig och har stor förståelse för kundens krav och behov och hur resultaten av vårt arbete påverkar patienten. Du eftersträvar att uppfylla arbetslagets gemensamma kvalitets- och leveranskrav, men kan även arbeta ensam och ta egna beslut.
Vi söker dessutom dig som:
- Är Leg. Biomedicinsk analytiker
- Behärskar svenska i tal och skrift.
- Är tekniskt intresserad då stora delar av produktionen är automatiserad.
Erfarenhet inom allmän kemi, immun kemi, diffar eller dokumentstyrning/ kvalitetsarbete är meriterande.
Tjänsten är en heltidsanställning där kvälls och helgtjänstgöring ingår. Vid intresse tar vi gärna emot din ansökan så snart som möjligt och vi kallar till intervju löpande. Vi tillämpar provanställning.
VAR
Tjänsten är placerad i Stockholm på S:t Görans akutlaboratorium 24/7 där du kommer att vara schemalagd dag, kväll och helg. Du kommer att välkomnas som en i gänget där dina arbetskamrater består av biomedicinska analytiker, biologer, biomedicinare, molekylärbiologer, undersköterskor, laboratoriebiträden samt kemister och läkare.
Vår dagliga verksamhet bedrivs med korta beslutsvägar och laganda som viktig grund, god sammanhållning och hög trivselfaktor. I denna tjänst får du möjlighet att utvecklas och lära dig mer om det du finner intressant samt välja din spetskompetens.
Unilabs AB är idag en ledande aktör inom radiologi och laboratoriemedicin och Sveriges största privata leverantör av röntgen, mammografi och laboratoriemedicin. Vi möter våra patienter och kunder på sjukhus, närakuter, primärvårdslaboratorier, våra egna fristående röntgenenheter och mottagningar. Det är en verksamhet med full fart i en lugn omgivning med stor variation. Av våra totalt 13 000 medarbetare i Europa, arbetar drygt 1,200 i Sverige. Läs gärna mer om oss på www.Unilabs.se
Unilabs erbjuder tjänster inom laboratoriemedicin och bild- och funktionsdiagnostik till öppen och sluten sjukvård. Våra tjänster kännetecknas av hög kvalitet, säkerhet och service. Unilabs har idag ca 1300 medarbetare men vi växer ständigt. De största yrkesgrupperna är biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och läkare med specialistkompetens inom radiologi eller laboratoriemedicin. Att arbeta på Unilabs innebär att förstå att vårt jobb inte bara är att producera testresultat. Vi tillhandahåller verkliga, användbara svar för våra patienter och vårdgivare. Vårt arbete förändrar livet direkt till det bättre, vilket vi ser som ett fantastiskt privilegium och något värt att arbeta för.
