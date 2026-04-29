Biomedicinsk analytiker, Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Kristianstad
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad / Biomedicinjobb / Kristianstad Visa alla biomedicinjobb i Kristianstad
2026-04-29
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad i Kristianstad
, Hässleholm
, Lund
, Ystad
, Malmö
eller i hela Sverige
Gör skillnad. Varje dag.
Är undersökningskvalité och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss redan idag!
Hos oss på klinisk fysiologi och nuklearmedicin genomförs olika fysiologiska undersökningar såsom ultraljud av hjärta och kärl, arbets- och vilo-EKG samt långtidsregistrering av EKG. Vi utför även lungfunktionsundersökningar och tryckmätningar av olika slag. Vidare gör vi en del specialundersökningar såsom TILT och non-invasiv elektrofysiologisk undersökning (NIE).
På vår nuklearmedicinska avdelning utför vi bland annat myocard- och skelettscintigrafier, lungscintigrafier samt thyroideascintigrafier. Alla dessa undersökningar skapar möjligheter och gör vårt arbete varierat och spännande. På enheten arbetar utbildade medicinska sekreterare, biomedicinska analytiker, undersköterskor och läkare.
Vår verksamhet bedrivs måndag till fredag under dagtid. Vi har en bra gemenskap och jobbar tillsammans för att skapa och bibehålla ett öppet och bra arbetsklimat. Vi har nu en medarbetare som ska vara föräldraledig vilket skapar tillfälle att prova på att jobba hos och med oss!
Är du nyfiken på att höra mer? Då är du varmt välkommen att höra av dig!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-29Arbetsuppgifter
Vi välkomnar nu en biomedicinsk analytiker för ett föräldravikariat till vår enhet. Som biomedicinsk analytiker hos oss får du arbeta såväl patientnära som tekniskt. Du bygger upp och upprätthåller kompetens inom ett flertal olika undersökningar och metoder. Vilket innebär att vi kan erbjuda en arbetsplats med variation och goda möjligheter till utveckling, bland annat genom delaktighet i utveckling av metoder och kompetensöverföring på enheten.
Som biomedicinsk analytiker ansvarar du för att ge patienten en säker diagnostik tillsammans med läkare, då vi jobbar tillsammans i team. Hos oss möter du ofta patienter under utredning där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utföra bra undersökningar samtidigt som patienten ska känna sig trygg. När patienten sedan lämnar klinisk fysiologi och nuklearmedicin ska den vara nöjd med att ha blivit professionellt bemött.
När du börjar hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du på ett bra sätt kan komma in i verksamheten.
Vikariatet har tillträde snarast efter överenskommelse och pågår till 2027-08-31.Kvalifikationer
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa undersökningskvalitet för våra patienter. Därtill är du noggrann, nyfiken och har förmåga att omprioritera efter rådande situation. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
När det kommer till de formella kraven söker vi dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska är lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av fysiologiska undersökningar.
Välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränsöverskridande samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv - inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård - i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
På https://www.skane.se/ledigajobb
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C322086".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
J A Hedlunds väg 5 (visa karta
)
291 85 KRISTIANSTAD
Region Skåne, Centralsjukhuset Kristianstad
Pia Rothsberg, Teamledare 044-309 19 17
9882833