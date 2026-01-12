Biomedicinsk analytiker, klinisk fysiologi
2026-01-12
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Internmedicin
Ö-läget kräver det stora sjukhusets resurser och innebär samtidigt det mindre sjukhusets närhet och samhörighet.
Inom sjukvården på Gotland byggs nära samarbeten snabbt, beslutsvägarna är korta vilket skapar smidighet för patienter och medarbetare. Vi är öns största arbetsgivare och hos oss får du möjlighet att utvecklas samtidigt som du utvecklar sjukvården och bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar.
Du som biomedicinsk analytiker får både stort djup och bredd inom ditt kompetensområde då Visby lasarett som öns enda akutsjukhus hanterar öns alla patienter.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Som biomedicinsk analytiker får du ett varierat och ansvarsfullt arbete där du kan få arbeta brett inom klinisk fysiologi och neurofysiologi.
Arbetsuppgifterna omfattar arbets-EKG, spirometri, ekokardiografi, EEG, neurografi, bukaortascreening och sömnapnéutredning.
För oss är det viktigt med ständig förbättring och vi satsar på kompetensutveckling för våra anställda.
Viss utbildning sker på fyslab/neurofyslab i Stockholm.
Vem är du?
Vi ser att du är legitimerad biomedicinsk analytiker med inriktning klinisk fysiologi. Erfarenhet från klinisk verksamhet är meriterande.
Du har ett positivt bemötande gentemot våra patienter, kunder och annan vårdpersonal samt kan förklara och hjälpa dem med frågeställningar.
Förutom god datorvana är du noggrann, kvalitetsmedveten och kan arbeta självständigt. Samarbetet inom enheten och gentemot våra kunder är viktigt och vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift för att tydligt kommunicera med patienter och förstå metodinstruktioner på svenska.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll genom utdrag ur belastningsregistret.
Om hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Som en del av Region Gotland ansvarar hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att en hälsofrämjande sjukvård och tandvård tillhandahålls på lika villkor till de som bor och vistas på Gotland. Vi förbättrar människors vardag, varje dag. Tillsammans utvecklar vi hälso- och sjukvården nära patienten. Vi skapar trygghet genom respekt, integritet och tillgänglighet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
